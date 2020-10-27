Народный депутат Петр Порошенко не считается с правилами дорожного движения. Его кортеж лихо гоняет по столице и существенно превышает скоростной режим.

Корреспонденты "Страны" стали свидетелями, как "Мерседесы" с лидером "Европейской солидарности" и его охраной за 15 минут заработали 3 штрафа. Причем попались они на серьезных нарушениях.

Встретили мы политика на Подоле. Он выходил из гостиницы Fairmont Grand Hotel. Под гостиницей его ожидали два представительских седана Mercedes-Benz. Такой кортеж возит Порошенко с тех пор, как он сложил свои президентские полномочия.

Два "Мерса" Порошенко поворачивают влево с ряда, где разрешено движение на право, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

От улицы Набережно-Крещатицкой машины направились в сторону Европейской площади.

Дело было в обеденное время буднего дня. Напряженный трафик, тянучки.

Чтобы не стоять на светофоре, кортеж делает обходной маневр.

Поворачивает на Владимирский спуск с крайнего правого ряда, хотя такой маневр знаками разрешен только с двух левых полос. Более того, машины перед самым светофором пересекают сплошную линию разметки, втискиваясь в плотный поток машин.

За такое грубое нарушение ПДД положен штраф 255 грн. Об этом гласит статья 122.2 Админкодекса Украины.

При помощи радара удалось зафиксировать высокую скорость машин нардепа, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Выехав из тянучек в центре Киева, Порошенко судя по всему направился домой, в свою резиденцию в Козине. На широком и свободном Столичном шоссе кортежу было где разогнаться. И водители нардепа добавили газу.

При помощи прибора для измерения скорости корреспонденты "Страны" зафиксировали, что тачки экс-президента летели со скоростью 130 км/час на участке дороге, где сейчас разрешено 80. А также 120-129 км/час в месте, где ограничения 50 км/час. То есть в первый раз превысил на 50 км, а второй раз аж 79 км/час. Если бы это засекли камеры патрульной полиции, то пришло бы две квитанции по 425 грн каждая.

Но, согласно закону "Об охране органов государственной власти и должностных лиц", Порошенко, как бывший президент, будет пожизненно пользоваться услугами госохраны, об этом в июне прошлого года сообщали в самом ведомстве. И этот закон имеет приоритет над ПДД, что подтверждает постановление Кабинета министров Украины. Так что штрафы нардепу не грозят.

Отметим, что политик не изменяет своих привычек. Его кортеж, как гонял во времена президентства, так и продолжает ездить. В апреле 2016 года при помощи все того же измерителя "Сокол" мы словили кортеж Петра Порошенко, который передвигался со скоростью 129 км/час по Обуховской трассе.

Напомним, недавно "Страна" писала, что нынешний президент Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко позволяют своим личным водителям гонят выше положенного и пренебрегать правилами дорожного движения.