Нардеп Николай Тищенко (СН) последнюю неделю предвыборной гонки провел на больничном с коронавирусом. Зараженный COVID-19 политик до сих пор находится в "Феофании", хотя самочувствие его удовлетворительное. Как он сам писал в соцсетях, температура поднялась всего до 36,8.

Так что хватает сил даже на шутливые фото с салом прямо из больничной палаты. Мол, лечится украинским народным антибиотиком от пневмонии.

Но вот его жена в это время не скучает. Алла Барановская (24 года) успела дважды отдохнуть в Турции. На прошлой неделе ездила на морское побережье отмечать день рожденья мамы. А вот в день выборов, воскресенье, 25 октября девушка отправилась в Стамбул. В сториз, которые она выложила в Instagram, Алла рассказывает, что 90% населения носят маски повсюду: на улицах, в личных авто. И это не из-за сознательности турков, а из-за высокого штрафа за нарушения масочного режима.

Кстати, перед отлетом Барановская, которая работает в фэшн-индустрии, засветила очередную дорогущую сумочку. Жена Тищенко показала свой осенний образ в светлых тонах, который дополнила брендовым клатчем.

У Аллы огромная коллекция брендовых вещей, фото: instagram.com

Мы рассмотрели аксессуар и оказалось, что это трендовая сумка-багет от итальянского дома мод Fendi. Такая тканевая модель с золотистым лого и двумя ручками сейчас на официальном сайте стоит $3 290 или 93 074 грн по курсу НБУ на 26.10.2020 года.

Первая Fendi Baguette появилась более 20 лет назад, она получила название от французской длинной булки, так как напоминала ее по форме и ее также удобно было носить под рукой, как хрустящий, свеженький багет. А прославилась благодаря сериалу "Секс в большом городе". Модный дом первым предоставил свою дизайнерскую вещь для съемок бесплатно. И главная героиня Керри Бредшоу во многих эпизодах щеголяла с таким клатчем.

С тех пор вышло более тысячи разных модель. А сейчас еще и появилось приложение, в котором можно сконструировать персонализированную сумочку. Подобрать нужный цвет, текстуру, фурнитуру и украшения.

Кстати, этой Fendi нет в декларации народного депутата. Хотя Тищенко внес большую часть коллекции в финансовый отчет за прошлый год.

Корреспонденты "Страны" ранее уже насчитали у Барановской дизайнерских аксессуаров, которые по цене потянут на смарт-квартиру под Киевом.