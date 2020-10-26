В день выборов, 25 сентября президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой голосовал на Оболони в Киеве, так как прописан он по улице Героев Сталинграда. На избирательный участок глава государства прибыл с целой армией охраны.

Корреспонденты "Страны" заметили, что были приняты беспрецедентные меры безопасности. Теперь Зе сопровождают 7 личных телохранителей с бронечемоданом и боевым зонтом, а также около 20 бойцов Управления госохраны.

В воскресенье Владимира и Елену Зеленских привез традиционный кортеж: представительский седан Mercedes-Benz и микроавтобус сопровождения такой же марки.

Двое водителей из кортежа президента тоже выполняют функции охраны при необходимости, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Однако, количество охраны увеличилось в разы. Только телохранителей ближнего круга мы насчитали 7 человек. Крепкие парни ни на шаг не отходили от четы. Один из них нес чемоданчик, который раскрывается в бронированный щит и защищает в перестрелке. А еще у одного в руках был зонт, несмотря на прекрасную солнечную погоду.

Как рассказал нам сотрудник УГО, который много лет обеспечивает безопасность первых лиц государства, это тактическое оружие. "Боевой зонт используют как палку, чтобы отсечь нападающего. Или раскрывают, когда в охраняемого объекта чем-то бросают", - объясняет наш собеседник.

Прочный зонт-трость заменяет палку в рукопашном бою и помогает отсечь толпу, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Кстати, на месте голосования мы заметили более двух десяткой бойцов Госохраны, хотя обычно их меньше. Зачастую это люди в штатском, так называемые, бойцы невидимого фронта. Они приезжают заранее на место проведение мероприятия, проверяют каждую урну, куст, днища припаркованных машин специальным зеркалом. А потом смешиваются с толпой и следят за обстановкой.

Вчера именно сотрудники ГСО молниеносно среагировали на активистку движение Femen, которая выскочила на пути у президента. Девушка без нижнего белья лишь успела задрать юбку, как ее словили и увели.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что такой же бронещит есть в арсенале телохранителей еще одного высокопоставленного чиновника.