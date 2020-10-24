Не Конча-Заспой единой! Под Киевом есть еще один поселок, который облюбовали богатые и знаменитые.

"Страна" побывала в коттеджном городке на Житомирской трассе, где по соседству живут чиновники, артисты, бизнесмены и люди искусства.

Продолжая серию материалов о недвижимости украинских политиков и высокопоставленных лиц, на этот раз в наш объектив попал дом главы Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, что в закрытом коттеджном городке "Козырная Карта" в 15 километрах от столицы.

Бывший владелец медицинской клиники "Борис", а нынче политики Радуцкий владеет двухэтажным особняком, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Он находится в селе Березовка, а рядом элитный гольф-клуб и два ресторана. На закрытой и хорошо охраняемой территории 60 домовладений, два озера с приватным пляжем и даже мини-церквушка.

Для жильцов доступен общественный крытый бассейн, зона отдыха и большая детская площадка. На сайте по продаже недвижимости есть несколько объявлений. Рекламные тексты гласят, что городок полностью заселенный, только респектабельные соседи. А цена домов стартует от 7 млн. грн.

Территорию закрытого городка можно увидеть только с квадрокоптера, видео Владислав Бовтрук, "Страна"

Нардеп Михаил Радуцкий владеет земельным участком площадью 18 соток и особняком 245 кв. м. Сам дом двухэтажный незамысловатого проекта с собственным электрогенератором. На заднем дворе мини-огород.

Есть теплица и разбиты грядки. Гараж не предусмотрен, а лишь установлен навес под которым Редукций и его супруга Людмила паркуют два своих Mercedes-Benz и Audi. В доме много панорамных окон, а с лицевой стороны на втором этаже установлен балкон, на котором можно пить утренний кофе с видом на озеро.

Из окон в крыше по ночам видно звезды, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Как мы узнали из земельного кадастра, прямо через забор, по соседству с политиком живет художница Евгения Гапчинская. Она известна своими фирменными ангелочками, о жизни которых нарисовала не одну серию картин.

У Гапчинской небольшое жилье. Участок вытянутой формы на 20 соток украшает микро-озерце необычной формы. Сам домик одноэтажный с окнами в крыше.

Знаменитые ангелочки Гапчинской, фото: facebook.com

Кроме нардепа и художницы, "Козырную Карту" облюбовали и звезды шоу-бизнеса. Все они живут на одном пятачке. Так что с заднего двора Радуцкого видно имение народной артистки Украины Ирины Билык. У нее 31 сотка земли и огромный особняк на два крыла.

На крыше артистки установлено 99 солнечных батарей.

Альтернативные источники энергии на крыше особняка Ирины Билык, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

А на заднем дворе обустроена зона отдыха с полукруглым плетенным диванчиком для мамы и батутом, на котором резвится младший сын певицы Табриз. 4 года назад мальчика родила суррогатная мама. Его отец – Аслан Ахмадов, официальный супруг Билык.

Он режиссер из Москвы. Кстати, в своем особняке Билык в этом году отметила юбилей – 50 лет. Планировала сделать это на сцене, но из-за эпидемии коронавируса, праздник прошел в семейном кругу.

В одном из своих интервью звезда призналась, что купила загородный дом благодаря коллеге и другу Андрею Данилко. Ей не хватало определенной суммы, и он дал ей деньги в беспроцентный кредит.

Ирина Билык с младшим сыном и супругом, который живет на два города Киев и Москву, фото: instagram.com

Забор в забор с Билык поселился ее давний товарищ известный шансонье Гарик Кричевский. Участок записан на его супругу Анжелу.

И, судя по документу из земельного кадастра, поместье было куплено совсем недавно – в мае этого года. На участке сейчас полным ходом идут строительные работы.

На заднем дворе устанавливают бассейн, а лужайки ждут, когда над ними поработает ландшафтный дизайнер.

Музыкант облагораживает свой участок, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Стоит отметить, что особняк автора хита "Киевляночка" один в один выполнен по такому же проекту, как у Билык. К слову, музыканты давно дружат семьями и даже вместе ездили в отпуск. Так что не удивительно, что теперь они соседи, да еще и с идентичными домами.

Еще несколько участков на закрытой территории принадлежит Ирине Турбаевской, светской тусовщице и издательнице глянцевого журнала. Она была замужем за известным бизнесменом Андреем Задорожным, который в свое время основал этот городок и назвал его в честь популярной сети ресторанов "Козырная карта" (там он был совладельцем).

Напомним, как раньше писала «Страна» генпрокурор Венедиктова теперь живет в 7 минутах ходьбы от президента Зеленского.