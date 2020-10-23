До местных выборов в Украине, которые состоятся 25 октября, остается менее двух дней.
Голосование пройдет по всей Украине, кроме Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Мы уже писали о том, что в депутаты баллотируются спортсмены, комики и певцы.
А на сей раз решили подобрать пятерку молодых кандидаток, которые завоевывали титулы на конкурсах красоты или вещают для вас с экранов телевизоров.
В депутаты от партии "УДАР", лидер которой действующий мэр Виталий Кличко баллотируется Юлия Гершун.
Юлия Гершун, фото: facebook.com
Девушка является магистром математических наук, а также закончила магистратуру по международным отношениям Киевского национального университета имени Т.Г.Шевченко.
Два года назад Юлия стала "Миссис Вселенной-2018", также у нее есть титул "Топмодель мира-2017".
Выдвигается Юлия по Оболонскому району города Киева.
От "Слуги народа" по Голосеевскому району столицы в депутаты идет девушка с яркой внешностью Дария Исаева.
Дария Исаева, фото: facebook.com
Она журналистка, светский хроникер мужского глянцевого журнала Proman Ukraine и телеведущая на канале ZIK. Окончила магистратуру по политологии в КНУ имени Тараса Шевченко, и, как сама признавалась в интервью, могла построить успешную карьеру в модельном бизнесе, но выбрала работу в СМИ, поскольку, "работа манекенщицы тренирует ноги и выдержку, а журналистика – мозг и напористость".
Дария – кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Некоторое время жила в Нью-Йорке (США) и снималась в клипах американских исполнителей.
По спискам партии "Батькивщина" баллотируется в Киевсовет и адвокат Анна Рудник.
Анна Рудник, фото: facebook.com
Она уже не первый раз пытается попасть в депутаты. В 2019 году баллотировалась в Верховную Раду от ВО "Батькивщина", а в 2015 хотела стать депутатом Киевсовета по мажоритарному 80-му округу столицы.
Анна Рудник, фото: facebook.com
До 2017 года работала директором Адвокатского объединения "Украинский адвокат”. До 2020 года была частным предпринимателем (основной вид деятельности – издание журналов).
Анна замужем за Юрием Дидовцом, депутатом Киевсовета VIII созыва (он тоже идет в Киевсовет по спикам "Батькивщины").
От партии "УДАР" в городе Запорожье в депутаты горсовета баллотируется Вероника Фесенко.
Вероника Фесенко, фото: instagam.com
В своем фотоблоге Instagram девушка опубликовала избирательную агитацию и слоган: "Запорожью чистый воздух и чистую политику, я верю в успех нашей команды.
В социальных сетях она постила достаточно откровенные снимки, а также впечатления от путешествий. В том числе и в Россию.
Правда, после того, как журналисты обнародовали эту информацию и снимки в белье - кандидатка была вынуждена их удалить. Теперь у нее образцовый фотоблог: семья, еда и пейзажи.
Как писала уже "Страна", Андрей Пальчевский живет в двухуровневых апартаментах на Липках и скупает квартиры возле своей лаборатории.