До местных выборов в Украине, которые состоятся 25 октября, остается менее двух дней.

Голосование пройдет по всей Украине, кроме Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Мы уже писали о том, что в депутаты баллотируются спортсмены, комики и певцы.

А на сей раз решили подобрать пятерку молодых кандидаток, которые завоевывали титулы на конкурсах красоты или вещают для вас с экранов телевизоров.

В депутаты от партии "УДАР", лидер которой действующий мэр Виталий Кличко баллотируется Юлия Гершун.

Юлия Гершун, фото: facebook.com

Девушка является магистром математических наук, а также закончила магистратуру по международным отношениям Киевского национального университета имени Т.Г.Шевченко.

Два года назад Юлия стала "Миссис Вселенной-2018", также у нее есть титул "Топмодель мира-2017".

Выдвигается Юлия по Оболонскому району города Киева.

От "Слуги народа" по Голосеевскому району столицы в депутаты идет девушка с яркой внешностью Дария Исаева.

Дария Исаева, фото: facebook.com

Она журналистка, светский хроникер мужского глянцевого журнала Proman Ukraine и телеведущая на канале ZIK. Окончила магистратуру по политологии в КНУ имени Тараса Шевченко, и, как сама признавалась в интервью, могла построить успешную карьеру в модельном бизнесе, но выбрала работу в СМИ, поскольку, "работа манекенщицы тренирует ноги и выдержку, а журналистика – мозг и напористость".

Дария – кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Некоторое время жила в Нью-Йорке (США) и снималась в клипах американских исполнителей.

По спискам партии "Батькивщина" баллотируется в Киевсовет и адвокат Анна Рудник.

Анна Рудник, фото: facebook.com

Она уже не первый раз пытается попасть в депутаты. В 2019 году баллотировалась в Верховную Раду от ВО "Батькивщина", а в 2015 хотела стать депутатом Киевсовета по мажоритарному 80-му округу столицы.

Анна Рудник, фото: facebook.com

До 2017 года работала директором Адвокатского объединения "Украинский адвокат”. До 2020 года была частным предпринимателем (основной вид деятельности – издание журналов).

Анна замужем за Юрием Дидовцом, депутатом Киевсовета VIII созыва (он тоже идет в Киевсовет по спикам "Батькивщины").

От партии "УДАР" в городе Запорожье в депутаты горсовета баллотируется Вероника Фесенко.





Вероника Фесенко, фото: instagam.com

В своем фотоблоге Instagram девушка опубликовала избирательную агитацию и слоган: "Запорожью чистый воздух и чистую политику, я верю в успех нашей команды.

В социальных сетях она постила достаточно откровенные снимки, а также впечатления от путешествий. В том числе и в Россию.

Правда, после того, как журналисты обнародовали эту информацию и снимки в белье - кандидатка была вынуждена их удалить. Теперь у нее образцовый фотоблог: семья, еда и пейзажи.

Как писала уже "Страна", Андрей Пальчевский живет в двухуровневых апартаментах на Липках и скупает квартиры возле своей лаборатории.