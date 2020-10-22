Вчера, 21 октября, в семье Вячеслава Соболева, депутата Киевского областного совета и донецкого бизнесмена, случилось пополнение. Его жена Инна родила мальчика. Радостной новостью она поделилась на своей странице в соцсети Фейсбук прямиком из частного роддома ISIDA.

"Сыночек, ты к нам сегодня вернулся", - написала Соболева.

Как стало известно "Стране", новорожденного назвали Александром в честь убитого старшего брата.

"Родители дали сыну имя Саша, потому что считают, что Саша к ним вернулся... Этот родился 21 октября, а у того дата рождения - 21 июля. Это промысел Божий, не иначе. Мама с младенцем чувствуют себя прекрасно. Инна и Вячеслав верят, что Бог им вернул их Сашуню", - рассказал нам источник, приближенный к семье.

Вячеслав Соболев, фото: pravda.com.ua

Новоиспеченный отец Вячеслав Соболев также прокомментировал "Стране" рождение сына, которого назвали Сашей. На вопрос, планировали ли они с супругой ребенка или это получилось случайно, Соболев ответил: "Случайно в жизни не получается ничего. 3 декабря я сказал жене, что Санечка к нам вернется в самое ближайшее время. Главное - жить так, чтоб перед Богом не было стыдно, и тогда Боженька сделает все, что вы хотите. Я просил Боженьку, чтобы Санечка вернулся. И он вернулся".

По его словам, новорожденный похож на его погибшего сына как две капли воды.

"Он вчера только пришел к нам, сложно сказать, похожи ли они по характеру. А внешне - как думаете, две спички из одной коробки чем-то отличаются? Сравнили с фотографиями Сашеньки трехлетней давности - одно лицо. Бог дает нам такие чудеса, в которые тяжело поверить", - сказал Вячеслав Соболев.

Вячеслав Соболев с женой Инной и погибшим сыном Александром, фото: facebook.com

Напомним, что 1 декабря 2019 года возле ресторана MARIO в центре Киева (пересечение улиц Льва Толстого и Тарасовской) - обстреляли черный джип Range Rover. Этот автомобиль арендовал Вячеслав Соболев. Тогда именно чиновник был целью покушения. Однако во время обстрела погиб его 3-летний сын Александр, который сидел в машине. Пуля попала мальчику в голову, он скончался в карете скорой медицинской помощи.

Инна, которая была в джипе в момент происшествия, - жена Вячеслава. Пара поженилась летом 2015 года. Инна Вильчинская - уроженка Винницкой области. Она владелица салона итальянской мебели и светотехники Gallery Platinum (улица Большая Житомирская 8А).

От первого брака у Инны есть двое детей: сын Алексей и 10-летняя Мария, которую удочерил Вячеслав.

Инна Соболева с дочкой Марией, фото: facebook.com

Летом Вячеслав Соболев рассказывал "Стране", что люди, причастные к убийству его трехлетнего сына, теперь планируют новое покушение на него самого: "До меня постоянно доходят слухи о том, что меня хотят убить, но я не сторонник верить слухам. А в этот раз пришла информация от проверенных источников, что люди, которые причастны к убийству моего сына, планируют новое покушение на меня. Их план - арестовать и посадить меня за то, что я якобы заказал убийство Лавреги и Семенова (Андрей Лаврега и Евгений Семенов - подозреваемые в убийстве трехлетнего сына Соболева - Ред.). Не понимаю, зачем они это делают, так как, по моей информации, на них кто-то разместил "заказ". Когда я об этом узнал, написал в Генпрокуратуру официальное письмо с просьбой обеспечить дополнительные меры безопасности для этих людей, так как их жизни угрожает опасность".