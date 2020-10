Состоятельные и влиятельные люди не жалеют денег на обучение детей.

Украинские ВИПы зачастую отправляют своих отпрысков в лучшие учебные заведение мира. "Страна" узнала, где получают высшее образования дети Кирилла Шевченко, руководителя Национального банка и Максима Степанова, главы Минздрава.

И во сколько это обходится.

Министр здравоохранения Максим Степанов отец двоих детей. Его младший сын Михаил (11 лет) фигурирует в декларации, так как еще школьник и проживает с родителями. А вот дочери Анны (на прошлой неделе ей исполнилось 22 года) в документе не значится, поскольку она уже покинула отчий дом.

Еще будучи губернатором Одесской области Степанов обмолвился, что девушка учится в Америке, в Бостонском университете.

Это частный исследовательский вуз на 30 000 студентов в штате Массачусетс. Согласно данным на сайте министерства образования США, средняя стоимость обучения тут $75 000 в год. Однако, можно получить до 50% скидки (если выиграть грант или стать стипендиатом, а для американцев цена зависит от уровня дохода семьи абитуриента).

Университет занимает 36-е место в рейтинге лучших высших учебных мира по версии Wall Street Journal. Три его кампуса (студгородка) расположены в живописном районе Бостона на берегу реки Чарльз.

Дочь министра здравоохранения закончила 4 курса в Америке, фото: facebook.com

"Страна" нашла профиль Анны Степановой в соцсети для деловых контактов LinkedIn.

Там значится, что она закончила бакалаврат, то есть 4 года обучения на экономическом факультете.

"У Ани было три предложения, где продолжить обучение на магистра: остаться в Америке, переехать в Сингапур или Францию", - говорит источник из окружения семьи. Дочь министра выбрала Европу.

Сейчас она получает степень МВА в одной из бизнес-школ Парижа, то есть по завершению будет магистром делового администрирования. Обучение длится от года до двух, плюс 4-6 месяцев практики.

Это образование необходимо для тех, кто планирует быть руководителем среднего и высшего звена. Цена за 4 семестра в магистратуре около $15 000.

Колледже для детей украинских банкиров

Своего единственного ребенка отправил учиться за границу и Кирилл Шевченко, глава НБУ. Человек он весьма обеспеченный. До назначения на высокий государственный пост был известным банкиром.

Как сообщала ранее "Страна", в прошлом году как глава правления "Украгазбанка" он получал зарплату около 1 200 000 грн в месяц. Поэтому, может себе позволить, чтобы его дочь Елизавета (20 лет) была студенткой третьего курса одного из самых престижных университетов Великобритании, который входит в так называемый "золотой треугольник" наряду с Оксфордом и Кэмбриджем.

Никита, младший ребенок экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, ходит в один ВУЗ с Лизой Шевченко, фото: facebook.com

На странице в фотоблоге Instagram Лиза разместила аббревиатуру учебного заведению KCL, что расшифровывается как King’s College London (Королевский колледж Лондона).

Он занимает 25 место в списке лучших вузов мира. Иностранные студенты тут платят за обучение до $25 000 в зависимости от выбранного факультета.

Еще $10000-12000 обойдется проживание. Вуз предоставляет место в общежитии только для первокурсников, а в дальнейшем еще и способствует в поиске жилья для аренды на время обучения.

Интересно, что кроме Лизы в Кингс Колледже учится и Никита, младший сын Валерии Гонтаревой.

Она возглавляла Нацбанк с 2014 по 2018 год, а после переехала с семьей в Англию.

Как мы уже сообщали ранее, в Великобритании получают высшее образование дочери Петра Порошенко. Двойняшки Евгения и Александра вступили в University of the Arts in London и University College London на специальности "Анимация" и "Экономика". Их обучение обходится нардепу почти в 1,4 млн грн в год.

Напомним, ранее «Страна» писала, что Эдуард, старший сын Михаила Саакашвили в Америке был редактором студенческой газеты.