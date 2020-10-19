Вчера Сергей Трофимов, первый заместитель главы Офиса президента, обвенчался со своей избранницей Анастасией. Церемонию провели в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре, что в Феофании (храм Украинской православной церкви - Ред.).

Об этом он сообщил в своем Tелеграм-канале.

Сергей Трофимов и Анастасия венчались в Свято-Пантелеймоновском монастыре, фото: t.me/Trofimov_pro

"Вчера был долгий, но счастливый день. Мы с Настей стали мужем и женой - перед людьми и перед Богом. В этот день в Свято-Пантелеймоновском монастыре мы дали друг другу обет "всегда быть вместе в радости и горе". После венчания отметили создание нашей семьи в тесном семейном кругу. Всех друзей и знакомых позовем на торжество, когда коронавирус отступит и карантин будет снят", - написал Сергей.

Судя по фото, которые прикрепил чиновник, венчание провел сам Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий.

При этом Трофимов не захотел делиться тем, кого же он взял в жены, и поэтому выставил снимки, где жених и невеста стоят спиной.

Как стало известно "Стране", супругой первого заместителя главы Офиса президента стала 26-летняя Анастасия Романенко (в девичестве).

Девушка училась в Кловском лицее №77, а высшее образование получала на факультете политологии в Киевском национальном университете им. Т.Г. Шевченко. Также в этом вузе Анастасия изучала международную информацию.

Анастасия Романенко, фото: facebook.com

Оказалось, что супруга Трофимова - разносторонняя личность. Судя по информации на странице в социальных сетях, она также училась в Киевском институте музыки имени Глиэра, а еще ходила на курсы кондитеров к известному телеповару Эктору Хименесу-Браво.

Девушка любит путешествовать, танцевать, готовить и очень щепетильно ведет свои странички в социальных сетях. Выкладывает только красивые фото из поездок и вечеринок.

А вот снимков с Сергеем Трофимовым мы так и не нашли.

Анастасия Романенко, фото: facebook.com

Напомним, что Сергей Трофимов был назначен первым заместителем главы Офиса президента 21 мая 2019 года. До этого он работал в студии "Квартал 95" исполнительным продюсером и концертным менеджером.

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