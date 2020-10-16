Вчера президент Владимир Зеленский назначил 29-летнюю Анну Коваленко председателем Черниговской областной государственной администрации. "Я хочу представить сегодня вам новую руководительницу Черниговской ОГА. Она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область", - сказал он во время визита в область.

Сама Коваленко спустя некоторое время написала у себя на странице в социальной сети Facebook, что благодарна всем за поддержку: "Спасибо за доверие! Знаю, что такое работать не покладая рук для достижения поставленной цели. Новая цель - благосостояние и развитие Черниговщины!".

Как во время назначения стала известна интересная деталь - Коваленко накануне вышла замуж за главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака.

"Страна" решила вспомнить, чем известна единственная в Украине женщина-губернатор.

Анна Коваленко, фото: facebook.com

Она - журналистка и командир 39-й сотни Самообороны Майдана. В 2019 году была избрана народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа". А в прошлом созыве Рады была внештатным консультантом парламентского комитета по вопросам обороны и нацбезопасности.

В политических кругах ее считают человеком, близким к экс-нардепу Сергею Пашинскому, который как раз и возглавлял этот комитет, а также к Арсену Авакову, главе МВД.

Хотела прострелить ноги Бужанскому и Дубинскому

Перед выборами в Верховную Раду стала широко известной благодаря фразе о "непреодолимом желании прострелить ногу" своим однопартийцам Максиму Бужанскому и Александру Дубинскому.

У Анны Коваленко во время интервью на телеканале "UA:Перший" спросили, как она будет сотрудничать с Дубинским и Бужанским, на что она ответила: "Сначала надо преодолеть непреодолимое желание выстрелить в ногу кому-то из них. Но логика очень проста – будем переубеждать".

В ответ на это нардеп Максим Бужанский у себя в соцсетях отметил, что удивлен агрессией своей коллеги и предположил, что такое выражение может стать причиной для того, чтобы забрать мандат.

А Александр Дубинский сказал тогда, что его коллеге Анне Коваленко нужно думать о законопроектах, "чтобы не выстрелить себе в голову": "Хотелось бы посоветовать своим коллегам из "Слуги народа", которые занимают такую радикальную позицию, знаете, не нужно думать о моих ногах, постарайтесь, хотя бы, не выстрелить себе в голову. Потому что, когда вы, вместо того, чтобы читать законопроекты, за которые будете голосовать уже через несколько дней, читаете мои сообщения в телеграме, или в телеграме Бужанского, которому тоже пригрозили выстрелить в ногу, есть большой риск выстрелить себе в голову".

Сама же Анна Коваленко через некоторое время сообщила, что ее фраза была вырвана из контекста.

Вышла замуж за главнокомандующего ВСУ

Помимо того, что вчера случилось назначение Анны на новую должность (с сентября 2019 года работала заместителем главы Офиса президента Украины, затем - заместителем министра развития громад и территорий), как гром среди ясного неба прогремела новость о ее замужестве.

Коваленко подтвердила, что связала себя узами брака с главнокомандующим ВСУ, фото: facebook.com

"Страна" вчера уже писала, что она недавно стала женой главнокомандующего Вооруженных сил Украины, 53-летнего Руслана Хомчака. Поговаривают, пара скрывала свой роман около полугода, при этом Анна регулярно постила у себя на странице в Facebook статьи о генерал-полковнике и лайкала его интервью.

Точная дата свадьбы пары тоже не известна. Однако, как рассказывают приближенные к семейной чете, пышной церемонии не было, только формальная роспись. Может быть, потому, что совсем недавно военный переболел Covid-19, который подтвердился у него в начале сентября. Позже, глава Черниговской ОГА подтвердила, что связала себя брачными узами с Хомчаком.

Отметим, что для Коваленко это первый брак. В то время, как ее супруг уже ранее был женат единожды и развелся еще в 90-х годах.

Анна Коваленко, фото: facebook.com

На фоне новостей из личной жизни Коваленко нардеп Максим Бужанский (СН) и вспомнил о ней, написав у себя в Telegram-канале, что желает паре "совет да любовь".

"Окончательно убедившись в том, что прострелить нам с Дубинским колени не удастся, Анна Коваленко вышла замуж и ушла в губернаторы. Совет да любовь, так сказать", - отметил он.

Вносила правки в заявления Трехсторонней контактной группы

В мае 2020 года в распоряжение "Страны" попал проект заявления Трехсторонней контактной группы от 26 марта. В документе, который стороны по итогу так и не подписали, содержал несколько предложений по отслеживанию прекращения огня и фиксации нарушений. Однако многие из них были вычеркнуты украинской стороной.

По нашей информации правки внесла именно госпожа Коваленко, которая на то время занимала пост заместителя главы Офиса президента по вопросам обороны.

После корректуры Коваленко документ так и не приняли.

Однако он был введен в действие уже летом этого года. В июле украинская сторона согласовала все эти дополнительные меры практически в полном объеме. Именно этим об этом перемирии сейчас все время с гордостью говорит Зеленский.

Но Коваленко к тому времени в Офисе президента уже не работала, уволившись оттуда в апреле 2020 года.