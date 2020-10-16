“Страна” продолжает своей эксперимент по измерению скорости, с которой гоняют украинские чиновники. Мы уже наблюдали, как на днях мэр Виталий Кличко превышал скоростной режим на дорогах столицы.

Его кортеж летел на скорости 110 км/час.

Но вот президент Владимир Зеленский попался нам при еще более значительном превышении скорости.

Гарант зачастую передвигается на представительском “мерсе”, а его телохранители - на двух микроавтобусах. В общей сложности кортеж в последнее время насчитывает 5 машин. Включая джип патрульной полиции, который едет позади и прикрывает колонну. И иномарку седан с проблесковыми маячками, которая идет впереди, расчищая путь (ее еще называют “кукушка”).

Иногда машин бывает меньше, иногда охрану усиливают.

На пути Зеленского из дома на работу в центр столицы действует ограничение скорости - где 80, а где и 50 км/час. Разогнаться особо возможности нет.

Но ограничительные дорожные знаки не помеха для кортежа Зе. Так, в начале Обуховской трассы при помощи измерителя “Сокол”, которым ранее пользовались полицейские, мы несколько раз зафиксировали превышение.

В один из дней наш прибор показал 93 км/час, в другой 123 км/час. С такой скоростью гнали автомобили гаранта мимо известного супермаркета деликатесов “Велика кишеня Select” и в районе санатория “Конча-Заспа”, где разрешено всего 50 км/час.

Машины президента регулярно превышают разрешенную скорость, видео: Изым Каумбаев, Владислав Бовтрук, "Страна"

Не притормаживая автоколонна президента въезжает на оживленное Столичное шоссе. Фиксируем скорость двумя способами. Радаром “Сокол” и по показателям спидометра редакционной машины. Чтобы не упустить кортеж и зафиксировать превышение, нам, к сожалению, тоже пришлось нарушить ПДД, чтоб не отставать. Прижимаем педаль газа, пока не высвечивается скорость 119 км/час.

Справедливости ради отметим, что квитанция со штрафом ни Зеленскому, ни его личному водителю не придет.

Согласно закону "Об охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", ряду випов полагается сопровождении машины с мигалкой, что позволяет пренебрегать некоторыми правилами дорожного движения. Среди таких чиновников: президент страны (и члены его семьи, а также предшественники на этом посту - пожизненно), спикер и его первый зам, глава Кабмина и первый вице-премьер, руководители Конституционного и Высшего судов, глава МИД и Генпрокурор. И этот закон имеет приоритет над ПДД, что подтверждает постановление Кабинета министров Украины.

Однако с приходом к власти Зеленский обещал отказаться от кортежа. Но все же продолжил ездить с сопровождением, оправдываясь при этом, что президент – такой же участник движения, как и все автомобилисты, а его машины останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках и не включают мигалки.

Кстати, предшественник Зеленского Петр Порошенко тоже был любителем скоростной езды. Во времена своего президентства гонял он еще быстрее, а именно 129 км/час по той же трассе, что и Зе.

Напомним, ранее “Страна” писала, что у премьера Шмыгаля 7 телохранителей.