Виталий Кличко, мэр Киева - человек деловой и занятой.

Наверное, поэтому он позволяет личному водителю пренебрегать правилами дорожного движения.

Корреспонденты “Страны” заметили, что кортеж мэра гоняет по городу с превышением скорости, провоцирует аварийные ситуации, часто передвигается по полосе общественного транспорта и проскакивает светофор за секунду до красного.

Так, буквально за несколько часов Кличко нарушил три правила ПДД. Экс-боксер, а сейчас чиновник изо дня в день в день дает он-лайн брифинг о делах в столице и коронавирусной ситуации. Именно по завершению эфира, в разгар рабочего дня, мы увидели, как два внедорожника Toyota Sequoia покинули задний двор КГГА, что на Крещатике и отправились в сторону Оболони.

Там мэр проинспектировал начало строительства пешеходного моста над Днепром в районе парка “Наталка”. Возвращаясь с этого мероприятия в центр, Кличко, видать, очень спешил.

По Гаванскому мосту его джипы гнали со скоростью 110 км/час.

При том, что сейчас на этом участке разрешено всего 80. Фиксируем при помощи прибора для измерения скорости (в народе его называют “радар” или “фен”). Отметим, что в инструкции указано, что можно определить скорость как приближающегося, так и отдаляющегося объекта, то есть направить “радар” в спину машины.

Машины градоначальника трижды за поездку нарушили правила дорожного движения, видео: Изым Каумбаев, Владислав Бовтрук, "Страна"

Когда на средине моста появилось скопление автомобилей, кортеж Кличко перестроился в крайний правый ряд. Движение там было свободно, так как это выделенная полоса для общественного транспорта.

А с недавних пор там на законодательном уровне разрешили ездить еще и такси.

Кстати, ранее "Страна" писала, что автомобили мэра вообще были запаркованы на проезжей части, перекрывая проезд автобусам и троллейбуса по специально выделенному для них участку.

А его супруга Наталья, сама будучи за рулем Land Rover Discovery также ранее попалась на Петровке, нарушая этот пункт ПДД.

При этом создание выделенных полос для общественного транспорта в Киеве Кличко называл одним из своих важнейших достижений за время пребывания на посту мэра.

Более того, водители-телохранители которые возят Кличко, создают аварийные ситуации на дороге. Машины сопровождения, которая прикрывает главный джип с мэром, часто ездит по разделительной линии разметки, сразу занимая два ряда. Это делается в целях безопасности, чтобы у впереди идущей машины из кортежа было место для маневров вправо и влево.

Ну и на последок, спускаясь на Набережно-Крещатицкую первая Toyota Sequoia с Кличко в салоне проехала на желтый сигнал светофора, а следом его охрана уже проскакивала на красный.

В общей сложности, за три таких грубых нарушения ПДД может набежать круглая сумма штрафов - более тысячи гривен.

Согласно ст 122 ч 3 административного кодекса Украины 510 грн за движение или остановку на полосе для автобусов. За превышение скорости более чем на 20 км придется заплатить 255 грн согласно пункту 122.1. А во второй части этой же статьи говорится, что проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора карается суммой в 425 грн.

“Страна” обратилась к мэру с вопросом, делает ли он замечания водителю за такую лихую езду и получал ли он квитанции за нарушения ПДД? Однако, ответов на вопросы мы так и не получили.

Напомним, ранее мы сообщали, что премьера Шмыгаля сопровождает 7 телохранителей.