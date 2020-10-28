Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко проиграл выборы в Верховную Раду на Черниговщине. Главный "радикал" страны уже второй раз подряд пролетел мимо парламента. Супруга политика Росита тоже провалилась и не проходит депутатом в Киевский областной совет. По предварительным данным за РП проголосовали 3,86% избирателей при проходном барьере 5%.

Так как политическая карьера в ближайшее время не светит чете Ляшко, "Страна" узнала, чем они могут заняться по жизни помимо политики. Как оказалось, у Олега и Роситы есть легальный семейный бизнес. Ведь жена главного радикала в прошлом году открыла свой детский садик.

Росита и Олег Ляшко, фото: facebook.com

Росита Сайранен (девичья фамилия) выкупила участок земли чуть больше 6 соток на Осокорках (левый берег Киева) и построила на нем особняк.

Здесь организовался частный детский садик под названием Villa Kids ("Детская вилла" – англ.) со своим двориком и площадкой.

"Стране" это стало известно из электронной декларации Олега Ляшко за 2019 год, где есть данные о приобретении земельного надела за 753 300 гривен, а в реестре предпринимателей значится, что Росита – владелица и основательница частного дошкольного учебного заведения.

Выписка из Реестра предпринимателей

Это была давняя мечта Ростика (так называет ласково свою супругу лидер "Радикальной партии") – открыть свой детский садик.

Хотя до этого женщина работала администратором зала игровых автоматов, где, кстати, в 1998 году познакомилась с Олегом Ляшко, а позже занималась продажей недвижимости. Именно свой телефон она оставляла на объявлениях, как риелтор.

По образованию Росита – библиограф общественно-политической литературы.

Около года назад в интервью газете "Сегодня" политик рассказывал, что жена Росита очень любит детей, всегда мечтала их воспитывать, учить: "У нее настоящий дар общения с детками. Скоро будет такая возможность: дать малышам современные знания, подходящие для возраста, учить с ними иностранные языки и многое другое. Росита вряд ли станет директором, но будет идеологом, сердцем детского заведения".

Росита Ляшко (в центре в красном платье) с персоналом детского садика Villa Kids, фото: villakids.com.ua

И она действительно не директор, тем более сейчас пара занята воспитанием сына Александра, который родился в средине мая.

А тем временем в ее детском саду проводят дни открытых дверей и приглашают родителей с малышами познакомиться с заведением. Берут в "Детскую виллу" детей в возрасте от 1,5 до 6 лет. Уже в яслях у них есть уроки итальянского и английского языков.

Двор возле детского сада, фото: villakids.com.ua

В группах до 15 человек, но, как рассказали нам в администрации, реально не больше 10. Посещение в месяц стоит 12 000 грн (полный день) или 8500 полдня. Отдельно нужно заплатить 130 гривен в день за питание. Кстати, еду готовят с особыми пожеланиями родителей и учитывают потребности детей (к примеру, есть отдельное меню для аллергиков). Итого полный пансион обойдется в 15 000 гривен.

В садике предусмотрена скидка 3600 грн в месяц для детей с киевской пропиской по государственной программе "Гроші ходять за дитиною". Также есть одноразовый вступительный взнос 6000 грн, который можно заплатить частями.

Спальня для маленьких посетителей садика, фото: villakids.com.ua

Из необычных занятий есть арт-терапия, декор и флористика, основы кулинарного искусства уроки по сборке конструктора "Лего", веселая наука и вокал.

Также можно приводить детей в субботу и воскресенье, так как тут функционирует "Клуб выходного дня" (не только для учеников Villa Kids) и театральная студия.

Мы уже сообщали, что после рождения сына Олег Ляшко активно достраивает свою резиденцию под Киевом. Политик затеял стройку на своем участке в поселке Козин (Обуховский район, Киевская область). Главный радикал решил добавить огромную по площади альтанку (87,2 кв.м), а также расширить хозяйственный двор (4 новых хозобъекта).