Грандиозная стройка в поселке Плюты под Киевом наконец-то окончена.

В свою новую резиденцию уже въехал самый богатый украинец Ринат Ахметов. Поместье олигарха - неприступная крепость. Ведь тут он проводит деловые переговоры с первыми лицами страны и отдыхает на широкую ногу.

"Страна" с помощью дрона посмотрела с высоты птичьего полета как живет миллиардер.

В прошлом месяце Ахметов отметил в новом доме свой 54-й день рождения.

Съемочной группе программы “Схемы” удалось запечатлеть грандиозный салют над территорией имения. А позже, уже около часа ночи стали разъезжаться гости. По словам журналистов, они опознали некоторые номера авто. Так, один госномер якобы раньше был в кортеже экс-премьера Арсения Яценюка. А Lexus и Tesla, которые покидали резиденцию Ахметова принадлежат компании, связанной с телеведущим Савиком Шустером (его шоу выходит на телеканале “Украина”, которым владеет олигарх).

Помимо этого, журналистам удалось зафиксировать на видео, как немногим ранее в гости к Ахметову приезжал первый помощник президента Сергей Шефир. Тайная встреча состоялась под покровом ночи. После рабочего дня правая рука Зеленского на своей Audi отправился в сторону Обухова, хоть дом его находится совсем в другом направлении. А именно в коттеджном городке в Иванковичах, что по Одесской трассе.

Но на кадрах “Схем” видно, что Шефира на заправке в 1 км от дома Ахметова перехватывает его бронированный Mercedes Maybach. И через боковой въезд заводит на территорию поместья олигарха.

25 гектаров земли и ни единой души по соседству, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

После обнародования этих материалов, ни один из фигурантов истории не прокомментировал тайные переговоры. А вот меры безопасности у Ахметова с тех пор еще больше усилили.

Уже на выезде из Киева на Обуховскую трассу мы замечаем охрану предпринимателя. Еще несколько спортивного вида ребят дежурят на подъездной дороге к дому. А стоит нам проехать мимо забора, который окружает участок поместья, как на “хвосте” уже машина.

“Стране” все же удается уйти от преследования и поднять в небо квадрокоптер. Хоть пилот и отмечает, что тут работают глушители сигнала помощнее, чем над госдачами, где живет президент Владимир Зеленский и с недавних пор генпрокурор Ирина Венедиктова.

Жители поселка рассказывают, что в фонтане у олигарха золотые форсунки, а под озером подземный ход, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Более пяти лет здесь велись масштабные строительные работы в сосновом лесу неподалеку Козина, который облюбовали украинские ВИПы.

Земля Ахметова находится чуть ближе к Украинке, подальше от других богатых и знаменитых обитателей Конча-Заспы. Вокруг - густой сосновый лес и ни единого соседа. На территории все лужайки устелены зелеными коврами из травы, на клумбах ландшафтный дизайн. Хотя еще в мае этого года двор олигарха был “лысым”, а на дорожках лежали остатки стройматериалов.

Имение раскинулось на 25 гектарах земли, которые окружены двойным забором. Помимо основного дома, а точнее - дворца, там есть еще несколько построек. На участке есть парковка, бассейн, джакузи и купель, несколько видов бань. Мраморные скульптуры украшают основной трехэтажный особняк. А рядом с ним два фонтана в античном стиле.

Местные жители поговаривают, что, по распоряжению Ахметова, на территории даже вырыли подземный тоннель. Тайный ход идет под прудом и соединяет хозяйские апартаменты с гостевым домиком.

Напомним, ранее мы рассказывали и показывали, что у Сергея Шефира во дворе бассейн, на дне которого логотип “95 квартала”.