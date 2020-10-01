Несмотря на глобальные финансовые кризисы из-за всемирной пандемии СOVID-19, криптовалюты только укрепляют свои позиции. Курс биткоина растет и стабильно удерживается. В этом году виртуальная монета подорожала на 45%, сообщает деловой портал UBR.

А финансовые аналитики и криптовалютные эксперты прогнозируют, что в следующем году биткоин может достигнуть курса $20 000-100 000 при том, что на сегодня этот показатель колеблется в районе $10 000. Так, что держатели виртуальной валюты только приумножат свое состояния.

"Страна" узнала, кто из украинских политиков и чиновников обладает целым состоянием в виртуальных деньгах.

Так, проанализировав электронные декларации, мы нашли двух явных лидеров по объемам криптовалюты. Больше всего средств в биткоинах у бывшего народного депутата, а сейчас кандидата на пост мэра Одессы Дмитрия Голубова.

В позе проповедника с белым голубем он сейчас чуть ли не на каждом третьем бигборде в городе. Его агитация встречается гораздо чаще, чем соперников: Труханова, Кивалова, Гурвица и Филимонова. И он вполне может себе позволить огромный бюджет на рекламу.

Ведь, только в биткоине у него 1,334 миллиарда гривен по декларации о доходах за 2019 год. В документе указано, что в 2012 году он приобрел 4376 биткоинов. Сейчас курс к гривне плюс минус 305 000 (меняется в режиме реального времени).

Плакатами Дмитрия Голубова завешена вся Одесса, фото: "Страна"

Голубов известный специалист по виртуальным бизнес-схемам. Он организовал "Интернет-партию Украины" и стал народным депутатом прошлого созыва.

В биткоины Дмитрий Голубов особо не вкладывался. Ведь как рассказал экс-депутат в интервью сайту dumskaya.net, криптовалюту он намайнил, то есть добыл (создавая блоки в цепочках для функционирования криптовалютных платформ).

Есть состояние в криптовалюте и у земляка Голубова – нардепа, а в прошлом главы Одесского облсовета - Анатолия Урбанского. В его декларации мы увидели 4256 биткоинов, а это 1,298 миллиардов гривен по курсу. Дату приобретения виртуальных монет политик не указывает, как и никогда не комментирует эту тему.

Вообще, Одесса оказалась богата на владельцев криптовалюты в особо крупных размерах. 89 биткоинов (около 27 млн грн по биржевому курсу) есть у Анны Поздняковой депутат одесского горсовета от "Самопомощи" и директора коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы". Она считает, что сбережения в криптовалюте набирает обороты и успешно работает, сказала чиновница в эфире 7 канала Одессы.

Дмитрий Белоцерковец раcсчитывается биткоинами в интернете, фото: facebook.com

Среди киевских чиновников так же есть обладатели виртуальных монет, которые в гривневом эквиваленте становятся миллионам.

У 7-го номера в списке "Удара" на этих выборах Дмитрия Белоцеркоца в виртуальном кошельке 398 монет или около 1,2 миллиона грн. Советник Кличко и депутат Киевсовета начал интересоваться таким видом валюты 7 лет назад. "Использовал для оплаты услуг и товаров в интернете. Например, покупал билеты на самолет. Но у меня из не много по сравнению с другими депутатами", - цитирует Белоцерковца общественное движение "Честно".

Бывший глава "Киевпастранса" Сергей Майзель - любитель красивой жизни. Он ездил по столице на красном гоночном Ferrari и публиковал в соцсетях фото с отдыха в Монако. Поэтому не удивительно, что в своей декларации он, как действующий депутат Киевсовета, еще указывает и криптовалюту. Ведь это модный и популярный вид инвестиций среди тех, у кого есть свободные деньги. Точное количество монет в документе Майзеля не обозначено.

Сергей Майзель инвестировал в две криптовалюты, фото: instagram.com

Но сообщается, что его сбережения в биткоинах равны 112 млн гривен (это может быть, как стоимость на момент приобретения, а именно 2017 год, так и на момент последней оценки). Еще в его виртуальном кошельке есть вторая по популярности криптовалюта эфирум или эфир.

Таких денег у Майзеля еще на 4 млн грн.

Во время последней президентской компании, известный украинский политический деятель Инна Богословская, баллотируясь, тоже сообщила о наличии биткоинов на 152 400 грн.



А лидер партии «Голос» Кира Рудык задекларировала всего всего один биткоин. Но и он может принести депутату доход в пару сотен тысяч гривен уже в 2021 году.