В Украине снова коронавирусный антирекорд. Число новых зараженных COVID-19 за сутки - 4 027, а общее число заболевших достигло отметки в 208 959 человека.

За последние несколько дней коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 депутатов. Поэтому завтра и послезавтра пленарных заседаний Верховной Рады не будет. На следующей неделе депутаты тоже не пойдут на работу в парламент.

Народный депутат Петр Порошенко (ЕС) оказался в числе тех, у кого подтвердился ковид. Об этом он сообщил сам в социальных сетях.

"Получил положительный тест на Covid. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет я привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя", - написал политик.

Отметим, что у Петра Порошенко сахарный диабет, который повышает риск сложного течения COVID-19.

В последнее время экс-президент ездил по городам Украины, где презентовал кандидатов от "Европейской солидарности" на местные выборы, а также посещал достопримечательности и различные мероприятия. Даже танцевал с женой Мариной на фестивале "Европейская осень во Львове". Он встречался с массой людей в разных уголках страны.

Петр Порошенко на прошлой пленарной неделе, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Кстати, Петр Порошенко не уточнил, будет ли находиться на самоизоляции его жена Марина, которая в этом году баллотируется в Киевсовет.

Не утешительные новости о состоянии здоровья Юрия Луценко, экс-генпрокурора и друга Петра Алексеевича. Сегодня он признался, что борется с раком.

"Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8-часовая операция, и дни боли. Впереди - химиотерапия", - написал Юрий на своей странице в социальной сети Facebook.

Также он поблагодарил друзей за поддержку, а врагов призвал не расслабляться.

"Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой. Ven seremos!" - добавил он и прикрепил фото с женой Ириной.

Юрий и Ирина Луценко, фото: facebook.com

Ранее не было никакой информации о том, что Юрий Витальевич болеет. А вот его супруга около года назад досрочно сложила полномочия депутата VIII созыва, указав причиной "состояние здоровья".

Кстати, в начале июня семья отдыхала в Карпатах. Тогда Луценко писал, что "Карпаты всегда офигенные. Даже когда льет дождь" и выкладывал фото с прогулок и походов по грибы.

Что касается других политиков, то заболела коронавирусом глава партии "Голос" Кира Рудык. Также, по информации "Страны" подтвердился коронавирус у депутата от "Слуги народа" Культенко, а также у нардепа от "Батькивщины" Сергея Евтушка.

При этом лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко находится на самоизоляции с воспалением легких.