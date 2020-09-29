Анна Ткаченко, жена министра культуры, взялась за развитие своего фотоблога Instagam.

Сейчас на ее аккаунт @girlboss.rocks подписано около 5000 пользователей, но она продолжает ежедневно "делать контент".

Супруга Александра Ткаченко, которая работает директором диджитал направления и инноваций группы 1+1 media, очень много пишет о нюансах своей деятельности, показывает как функционирует их офис и делится профессиональными секретами.

Есть в ее блоге рекомендации книг и фильмов, а также рассказы о досуге с семьей и путешествиях. Иногда Анна делится рецептами, к примеру домашних лимонадов и снимает stories (короткие видео) на кухне или террасе деревянного особняке на Киевском море.

Также госпожа Ткаченко следит за модными трендами и время от времени хвастается своими брендовыми новинками. Мы уже писали о том, что у жены министра немаленькая коллекция дорогих сумок, а на днях она выложила фотоснимки, на которых позирует в дорогих сапогах.

Анна Ткаченко, фото: instagam.com

Это обувь от французского бренда Christian Dior из коллекции 2020-21, о которой в этом сезоне мечтает не одна модница. На официальном сайте пишут, что эффектные сапоги D-Major отличаются оригинальными элементами дизайна. Они без шнуровки и изготовлены из технической ткани с элементами телячьей кожи.

Кстати, в коллекции есть такие же, только черного цвета.

Оригинальная пара сапог, как у жены министра, стоит $1490 или почти 42 000 гривен по курсу НБУ на 29.09.2020 года. Они есть еще в наличии в онлайн магазинах практически всех размеров.

Как мы уже писали, Марина Порошенко проведала в больнице Балуха в туфлях за 19 500 гривен.

Кандидат в депутаты Киевсовета носит обувь итальянского бренда Aquazzura.