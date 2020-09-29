Закон обязывает чиновников и народных избранников в течении 10 дней отчитываться о солидных тратах. Слетал в отпуск заграницу, получил дорогой подарок, купил машину, построил дом – будь-любезен сообщи в НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции). Такому оперативному декларированию подлежит любое изменения в имущественном положении, стоимостью больше 50 прожиточных минимумов (сейчас в Украине это 2118 гривен).

То есть, все расходы и доходы свыше 105 900 грн должны быть учтены и соответствующие сведения поданы в антикоррупционное агентство. Однако это требование не распространяется на жену или мужа декларанта.

Мы просмотрели множество профилей депутатов и министров на сайте НАПК. Большинство подают лишь ежегодную декларацию в сроки обозначенные законом или при смене должности.

Некоторые же политики все же указывают текущие траты регулярно. Среди лидеров бывший президент Петр Порошенко. Он постоянно указывает валютообменные операции, оплату рекламы и обучения детей.

У Порошенко есть один верный телохранитель, который его повсюду сопровождает уже не один год, фото: facebook.com

Неделю назад он подал сведения, что в сентября выплатил почти 140 000 грн на охранные услуги. По наблюдениям корреспондентов "Страны" сейчас глава партии "Европейская солидарность" ходит в сопровождении нескольких телохранителей и водителя. Также с ним рядом всегда неизменный "прикрепленный" бодигард, который с ним уже давно, хоть и ушел из Управления госохраны на пенсию.

Помимо этого, Порошенко декларирует траты на лакшери отпуск. Например, после нашей публикации об отдыхе в Турции он указал, что проживание и транспорт обошлись ему в кругленькую сумму.

А вот в профиле Кирилла Тимошенко, замглавы Офиса президента нет свежих сведений, хотя они с женой недавно были на море. Как мы сообщали, недельный тур в отеле турецкого Мармариса D Maris Bay 5*, где была пара, стоит полмиллиона гривен. Видимо, чтобы не светить такие деньги, платила за путевку супруга Тимошенко.

Недавние расходы нардепов Тищенко и Порошенко, скрин документа public.nazk.gov.ua

Также не задекларировал свой роскошный отдых ресторатор и "слуга народа" Николай Тищенко. Его поездка обошла точно не меньше, чем 50 прожиточных минимумов. Ведь неделя в отеле Club Prive by Rixos, где засекли депутата, стоит тоже 500 000 грн. При этом Тищенко постоянно подает сведения о затратах на рекламные услуги, то 240 000 грн, то 150 000, то около 300 000.

А в конце августа он обнародовал затраты в размере 3 744 199 грн на недвижимое имущество. Объект был оформлен по дарственной. Кому и что именно - дом или квартиру подарил нардеп не указал.

Дочь Власенко Полина 6 лет живет в Париже с мамой, фото: Изым Каумбаев, "Страна", facebook.com

Соратник Юлии Тимошенко, член фракции "Батькивщина" Сергей Власенко с момента публикации ежегодной налоговой декларации в конце мая, он уже 8 раз вносил обновленные данные о своих доходах-расходах. На сайте НАПК было и о продаже Власенко старого авто, а затем приобретении представительской Audi A8 за 4,3 млн грн взамен. И валютобменная операция.

Два отдельных пункта - это содержание 13-летней дочери Полины, которая живет в Париже. Девочка переехала во Францию с мамой Натальей Окунской, бывшей женой Сергея Власенко. Он долгое время добивался единоличной опеки над малышкой, но суд оставил ее матери.

Нардеп в конце мая указал, что выплатил 175 894 грн на неотложные нужды Полины в виде движимого имущества. Если перевести это с канцелярского языка документов, судя по всему, речь идет о машине для передвижения девочки. Также Власенко в начале августа частично оплатил ее образование. 442 710 грн нардеп потратил в счет учебного года 2020-2021.

Напомним, ранее "Страна" писала, что у Яценюка есть пятикомнатная квартира на Бессарабке.