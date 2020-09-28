Вчерашний прямой эфир шоу "Танцы со звездами" (канал "1+1") состоялся без выступления одной пары: певец Олег Винник и его партнерша Алена Шоптенко заразились коронавирусом. Это уже третий раз, когда COVID-19 вносит свои коррективы в номера звезд. Уже переболели, но не переставали танцевать телеведущая Ольга Фреймут со своим партнером и актриса Дарья Петрожицкая, известная по сериалу "Папик".

Винник и Шоптенко не выступали вовсе и ушли на самоизоляцию. Обращаясь к зрителям пятого эфира артист сообщил, что врачи диагностировали у него двухстороннюю пневмонию.

Олег Винник и Алена Шоптенко, фото: instagram.com

"Друзья, спасибо всем за вашу искреннюю любовь и поддержку! К сожалению, из-за вируса мы с Аленой не смогли танцевать для вас. Знаем, как вы нас ждали и благодарим за то, что отдали за нас свои голоса. Болезнь застала неожиданно, пока мы активно лечимся. Берегите себя и будьте здоровы!", - написал исполнитель хитов "Вовчиця" и "Нино".

Хореограф Шоптенко отметила в свою очередь, что не о такой "короне" мечтала.

"Когда я кричала, что ничего не хочу, а хочу пони и быть принцессой, я не такую корону имела ввиду. Но все это не шутки! Берегите себя, пожалуйста! Спасибо вам за все ваши сообщения. Ваша поддержка лучше любых лекарств!" - поблагодарила поклонников Алена и выставила свое фото в пледе.

Алена Шоптенко, фото: instagram.com

В это же время не может побороть коронавирус уже больше двух недель семья певицы Камалии. Как мы уже писали, болеет она, ее муж Мохаммад Захур, мама певицы и персонал, что работает у них в доме. У дочек Мирабеллы и Арабеллы - тесты отрицательные.

Камалия с мужем и дочками, фото: instagram.com

Сегодня Камалия записала очередное видео в свой Instagram и сообщила, что ее супругу стало хуже.

"Коронавирус. Факты, а не страшилки. Идет 18-ый день нашей болезни на Ковид-19! Даже не знаю, что вам сказать! Я очень подавлена! Захуру сегодня стало хуже, ездили в Александровскую, КТ показало до 40% поражения легких! Сменили антибиотики. Если не станет лучше до пятницы, то госпитализация неизбежна! Мой управляющий со вчерашнего дня в реанимации, в тяжелом состоянии под СИПАП маской. А няни уже вылечились. Завтра выписывают из больницы", - сообщила звезда.

Мохаммад Захур, фото: instagram.com

Певица говорит, что она очень волнуется, так как ее состояние нестабильно. По словам Камалии, Захур постоянно отказывается от госпитализации.

Как сообщала уже "Страна", за выходные коронавирусом в Украине заразились больше 200 силовиков.