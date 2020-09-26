На прошлых выходных состоялась грандиозная закрытая вечеринка в элитном загородном клубе под Киевом - "Маячок". Все торжество проходило под грифом "секретно".

И только сейчас, когда появились первые кадры с праздника, "Страна" выяснила, что день рождения отмечал известный украинский предприниматель Станислав Войтович. Cо своим состоянием в $115 000 000 он занимает 75 позицию среди сотни самых богатых украинцев по рейтингу "Форбс" за этот год.

У собственника компании "ТЕРРА ФУД" (торговые марки "Тульчинка", "Ферама", Premialle) был юбилей – 55 лет. Праздновали в популярном среди ВИП-тусовки "Маячке" - ресторане и клубе отдыха на Днепре.

Праздник был стилизован под передвижной цирк-шапито.

Как нам стало известно, декорации для вечера готовили две недели и монтировали 48 часов. Зал был украшен огромными статуями жирафов, которые держали хрустальные люстры. Все это с перьями, бархатом и золотом. Выступления фокусников сменяли трюки акробатов.

Виталий Войтович на дне рождения отца-бизнесмена, фото: instagram.com

Ведущим Big circus birthday party был российский шоумен, комедийный актер и певец Александр Ревва. А выступали на этом вечере Светлана Лобода и Оля Полякова.

Сын именинника Виталий Войтович (он как и отец работает в пищевой промышленности, известен своим проектом Mr GRILL – точки с хотдогами и бургерами) поделился в соцсетях парой фотографий с празднования. На снимках они с женой позируют в роскошных декорация и делают селфи со звездами.

Вечер организован в стиле передвижного цирка, видео: instagram.com

По нашей просьбе сотрудник ивент-агенства, которое устраивает мероприятия такого масштаба составил смету вечеринки.

"Бюджет этого вечера около полумиллиона долларов, - говорит наш собеседник. – Ведь выбрана дорогая локация, ведущие на рынке декораторы FIORI, угощения от итальянского ресторана Vino e Cucina, элитная выпивка на столах и конечно же ТОП артисты".

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что друг Зеленского выдал замуж дочь на берегу Босфора.