58-летняя Марина Порошенко, которая недавно возглавила список партии "Европейская солидарность" на местных выборах в Киевсовет, посетила городскую клиническую больницу скорой помощи. В медучреждение жена Петра Порошенко приехала, чтобы проведать "узника Кремля" Владимира Балуха. Напомним, что в ночь на 8 сентября экс-заключенный серьезно пострадал в столичном Гидропарке - его с пробитой головой нашли утром (подробнее об этой истории можно прочитать здесь).

Марина Порошенко в больнице, фото: facebook.com

Марина Порошенко пообщалась с медиками и узнала, как себя чувствует Владимир Балух, которого "Евросолидарность" хотела выдвинуть номером один в список Киевоблсовета.

Но по итогу первым номером пошла сама Марина Порошенко.

Жена экс-президента рассказала, что по словам врачей, состояние Балуха стабилизировалось и имеет положительную динамику: "Это очень нас вдохновляет на будущие положительные планы".

В это же время "Страна" рассмотрела обувь бывшей первой леди, которая и раньше носила брендовые вещи. Мы уже видели на ней свитер Armani и туфли Мanolo Blahnik. На сей раз кандидат в депутаты КГГА вышла в свет в обуви итальянской марки Aquazzura.

Марина Порошенко в туфлях Aquazzura, фото: facebook.com

Этот бренд основал дизайнер Эдгардо Озорио из Колумбии. На создание первой коллекции женских туфель его вдохновили воспоминания об отдыхе на Капри. Название марки происходит от итальянского слова "Acqua Azzura", что означает "голубая вода".

Особое внимание уделяется роскошным деталям, а сама обувь изготавливается из качественных и лучших материалов, таких как кашемир, кожа и замш. Большая часть изделий "Аквазурра" имеет изящные пряжки, которые удобно фиксируются на ноге. Балетки (классическая модель женских туфель с закрытым носком на плоской подошве или с небольшим каблуком) Марины Порошенко тоже с пряжками и украшены искусственным жемчугом.

В описании товара уточняется, что туфли на низком ходу Aquazzura Nolita были придуманы по примеру обуви, которую носят на королевских коронациях. Они изготовлены в Италии из черной текстурированной кожи и имеют эластичную отделку, обеспечивающую комфорт и гибкость.

Стоит пара обуви $695 или около 19 500 гривен по курсу НБУ на 25.09.2020 года. На многих сайтах именно эта модель уже распродана, но есть альтернативные варианты в других цветах.

Как писала уже "Страна", дети Порошенко сходили в ресторан японской кухни в центре Киева. На учебу в Лондоне их ждут с 28 сентября.