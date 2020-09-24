45-летний музыкант и политик Святослав Вакарчук буквально день назад в своем фотоблоге Instagam постил снимки с котом на фоне Киева и утверждал, что у него кипит работа над новым музыкальным материалом.

Однако, по информации "Страны", Вакарчук уже не в Украине.

"Работа над новым альбомом продолжается. Временами к музыкантам ОЭ присоединяются специально приглашенные гости. Вчера начали запись в таком расширенном составе", - написал Славко и отправился на отдых.

Как стало известно "Стране", лидер группы "Океан Эльзы" улетел в Бодрум (Турция). Здесь он наслаждается бархатным сезоном на одной из вилл пятизвездочного отеля AMANRUYA.

Бассейн отеля AMANRUYA, фото: be.synxis.com

Гостиничный комплекс, в котором проводит каникулы Вакарчук, расположен на вершине холма в поселке Гельтюрбюку (в 7 км от Бодрума). До берега Эгейского моря каких-то 300 метров.

Отель выполнен в стиле турецкой деревни и представляет собой 36 коттеджей, в 20-ти из них есть свои мини-бассейны.

На территории растут сосны, оливковые деревья и есть фруктовые сады. В отеле имеется 50-метровый бассейн с панорамным видом на море, а также свой небольшой пляж.

Отель AMANRUYA, фото: be.synxis.com

На официальном сайте указано, что цена за сутки на вилле (75 кв м) с видом на сад - $841 или около 23 500 гривен по курсу НБУ на 24.09.2020 года. Если вы хотите, чтобы окна выходили на море, то это будет стоить $934 (26 100 гривен).

В каждом коттедже есть большая двуспальная кровать, гостиная, а также огромная ванная комната с окнами. Гости могут проводить время на собственной террасе. При бронировании недели и больше, отель предоставляет бонус в размере двух бесплатных ночей.

Как писала уже "Страна", в этом году из-за пандемии коронавируса многие были вынуждены отдыхать либо в Турции, либо в Хорватии.

Так, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко вместе с женой улетел в турецкий отель, где неделя отдыха стоит полмиллиона, а нардеп Илья Кива предпочел отдых на Адриатическом море.