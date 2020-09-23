25 октября украинцы получат новых мэров своих городов, а в местные советы придут свежие лица. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания 2020 стартовала 5 сентября и с каждым днем списки пополняются персонажами из мира шоу-бизнеса и большого спорта.

41-летний Виктор Бронюк, лидер украинской группы "ТИК" (Трезвость и Культура) известной своими хитами "Сережине пирожене" и "Олени" на днях взбудоражил поклонников. Он заявил, что намерен баллотироваться в депутаты Винницкого городского совета. Бронюк - первый номер в списке "Партии Винничан" и уже поставил аватарку с лого политсилы у себя на странице в социальной сети Facebook.

Виктор Бронюк, фото: facebook.com

По словам музыканта, его интересует развитие не одного города, а всей области.

"Я не один раз объездил всю Украину. И наша Винница, на фоне других областных центров, выглядит действительно очень достойно. Это факт. А то, что сегодня собралась целая куча желающих побороться за мэрское кресло, на мой взгляд, выглядит странно. Прямо парад кандидатов. Во всех остальных городах нашей области все хорошо? В райцентрах, поселках, селах?.. Нас интересует успех всей Винницкой области!" - уточнил Бронюк в своем посте.

68-летний комик Олег Филимонов претендует сесть в кресло мэра Одессы от партии "Слуга народа". "Предложение это мне сделал президент. Конечно, это такое предложение, от которого не отказываются", - сказал шоумен в эксклюзивном комментарии "Стране".

Олег Филимонов, фото: vnews.agency

Вчера Филимонов дал большое интервью агентству "Интерфакс", в котором рассказал о своих планах развития города. К примеру, вместо постройки подземного метро, он предложил идею создания в городе скоростного трамвая: "Я бы рассматривал не идею Одесского метро, а Одесского скоростного трамвая. В Киеве тоже есть скоростной трамвай. Это ограниченное пространство, оно отгорожено сетками. Можно рассматривать монорельсовый транспорт, сегодня это уже есть и на самом деле это прогрессивная история. Боюсь, что под землю не удастся в Одессе все-таки спуститься. Хотя, как шутили мои друзья: "Фуникулер уже построили - осталось пристроить метро".

Подробнее о Филимонове можно прочитать здесь.

Еще один юморист хочет стать мэром. А именно 39-летний телеведущий и шоумен Сергей Притула баллотируется по Киеву от партии "Голос". Бигборды с его портретами и лозунгом "Я тут живу" уже стоят на улицах столицы.

Плакаты Притулы на проспекте Бандеры в Киеве, фото: "Страна"

Из-за карьеры политика Сергей Притула попрощался со сценой. По крайней мере написал у себя на "Фейсбуке", что покидается юмористический проект "Варьяты-шоу": "Вот и все. Как и обещал, помог ребятам с пятым сезоном на "Новом канале" и закончил карьеру в "ВШ". Лишний раз об этом бы не вспоминал, однако выпуски нового сезона будут и в октябре-декабре, и в марте-апреле. Поэтому просто акцентирую, что сняты они заранее. Чтобы потом не возникало лишних вопросов! Еще раз всем спасибо за этих невероятных 10 лет".

Спортсменов в списках партий тоже хватает. К примеру, 45-летний экс-вратарь "Динамо" Александр Шовковский идет в Киевсовет под номером 2 от партии "УДАР". Список возглавляет Виталий Кличко, мэр Киева который будет баллотироваться на этот же пост.

О том, что Шовковский вошел в команду Кличко, стало известно в конце августа. В то же время, о своих инициативах касательно планов развития Киева бывший футболист пока не сообщил. "Как человек активный и неравнодушный, хочу приобщиться к изменениям в столице и стране. Я достиг успеха в спорте, настроен на успех в политике", - отметил он.

Александр Шовковский и адвокат Александр Харченко на съезде партии "УДАР", фото: facebook.com

Еще двое представителей большого спорта вошли в первую десятку кандидатов в депутаты Киевсовета от партии "Слуга народа". 32-летний Георгий Зантарая - украинский дзюдоист грузинского происхождения, участник Олимпийских игр, победитель и призер чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта.

Георгий Зантарая, фото: facebook.com

Он единственный украинский дзюдоист, выигравший титул чемпиона мира по дзюдо (за всю историю, как независимой Украины, так и союзной республики СССР). Национальный олимпийский комитет Украины дважды (в августе 2009 года и мае 2011 года) признавал Георгия Зантараю лучшим спортсменом страны.

Начало своей политической карьеры Зантарая еще не комментировал, а на его страницах в социальных сетях - очень много фотоотчетов об открытии новых спортзалах в столице и различных соревнованиях.

В списках СН есть еще и 47-летняя Елена Говорова - телеведущая спортивных программ, легкоатлетка (прыжки в длину), призер Олимпийских игр 2000 года, советник главы Офиса президента по вопросам спорта.

Елена Говорова, фото: vz.ua

Она представляла Украину на Олимпийских играх в соревнованиях по тройному прыжку в 1996, 2000 и 2004 годах - первых трех олимпийских соревнованиях в этой дисциплине. Также участвовала в пяти чемпионатах мира по легкой атлетике подряд с 1995 по 2003 год.

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