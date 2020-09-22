Бизнесмен, телеведущий и лидер политической партии имени себя Андрей Пальчевский в рамках предвыборной компании решил арендовать на неделю квартиры в разных районах столицы. В своем блоге он заявил, что хочет таким образом посмотреть, как живется киевлянам в спальных районах и иногородним, которые снимают жилье в самых разных уголках города.

Стремление совершенно логичное, потому что сам Пальчевский - коренной житель самого центра Киева - Печерска, где родился и вырос. И сейчас его двухэтажные апартаменты находятся на Липках (элитный микрорайон в самом центре города). Клубный дом, в котором проживает политик находится на пересечении улиц Шелковичной и Филиппа Орлика.

Вид из окон роскошный. С одной стороны Шоколадный домик (неофициальное название особняка мецената Семена Могильцева - Ред.). С другой - Замок вздохов или Арабский домик (особняк Ковалевского, который после реконструкции в 2000 году занимает фонд Леонида Кучмы "Украина").

Справа Шоколадный домик, слева - Замок вздохов, а по центру дом Пальчевского, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Судя по хоумвидео, которыми Пальчевский регулярно делится на своих страницах в социальных сетях, его жилье достаточно просторное. Квартира двухэтажная с кованной лестницей. Сам 7-этажный дом построен в 2001 году по спецпроекту, высота потолков 4 метра. На втором уровне квартиры Пальчевского - скошенная мансарда.

Во дворе много места для безопасной парковки автомобиля, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Клубный дом полностью заселен. Как гласят немногочисленные объявления риелторов – только респектабельные соседи. На продажу выставлено всего пару квартир. Трешка за $600 000 и пятикомнатная за $700 000. Еще несколько апартаментов долгосрочно сдаются.

Несмотря на то, что в доме есть подземный гараж и выделенная парковка за шлагбаумом во внутреннем дворике, свой белый внедорожник Range Rover бизнесмен часто паркует то на тротуаре перед домом, то на проезжей части. Кстати, недавно Пальчевский оскандалился именно в салоне своей машины. Еще и сам выложил матерное видео у себя на страничке. Андрей записывал пламенную речь, что идет в мэры. Но потом на секунду прервался и нецензурно выругал водителя.

"Я чувствую поддержку, обязан идти… Бл*дь, на этой машине вообще невозможно ездить. Это п*здец. Можно включить кондиционер? Да что ж такое! 24 — это не дох*я?". Буквально минуту эта версия была доступна в сети, но пользователи успели скачать ролик.

Кстати, как уже писала "Страна", на этой же улице есть квартира Андрея Ермака, главы Офиса президента и певицы Натальи Могилевской.

Кроме жилья на Шелковичной, где прописан Пальчевский, у него еще есть несколько квартир. Судя по реестру прав на недвижимое имущество, Андрей приобрел три квартиры в жилкомплексе "Изумрудный" на Соломенке.

И вроде бы ничего примечательного в этих квадратных метрах нет, кроме того, что находятся они в минуте езды от работы бизнесмена. А именно в 700 метрах от медицинского центра EuroLab, который построил предприниматель.

От этих высоток в ЖК "Изумрудный" до офиса бизнесмена всего одна минута на машине, фото: izumrudniy.com.ua

Этот ЖК позиционирует себя как семейный, с 27 гектарами лесопарка под окнами. Квадратный метр тут в среднем стоит $2000. И евродвушка (кухня-студия с гостинной плюс спальня) обойдется в $120 000-140 000.

Можно предположить, что эти квартиры Пальчевский приобрел для детей. Андрей многодетный отец. У него 3 сына и дочь Анна.

Напомним, ранее мы сообщали, что Арсений Яценюк владеет 5-комнатной квартирой на Бессарабке.