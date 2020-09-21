Уже вторую неделю руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк катает свою возлюбленную Анастасию Зинченко по Турции. Девушка, известна как украинка из Уханя, которая отказалась от эвакуации из-за своей собачки Мишель. Это событие и познакомило ее с чиновником.

С тех пор они вместе. И вчера они отпраздновали 7 месяцев со дня знакомства. Дату они отметили в живописном уголке и оригинальной гостинице.

Влюбленная Настя не скрывает своего счастья, фото: instagram.com

Максим устроил для Насти сюрприз и с морского побережья они перелетели в Каппадокию, национальный парк Гереме. Тут уникальные ландшафты вулканического происхождения, каньоны, древние подземные и пещерные города. А также проходит всемирноизвестный фестиваль воздушных шаров. Неимоверно захватывающее зрелище на рассвете.

"Большое количество туристов и желающих прокатиться на шарах, но я не одна из них. Я боюсь высоты и я не решилась, но и не пожалела. Мы взяли очень интересную экскурсию на ретро машине по смотровым площадкам. Утром было очень холодно. Мы видели множество невест и людей, кто приехал туда ради фотосъёмки. Цены сейчас в Турции намного ниже нежели в сезон, людей меньше", - написала Зинченко.

Отметим, что стоимость полета на воздушном шаре над космическими ландшафтами Кападдокии $100 с туриста, но можно поторговаться и заплатить всего $60-70.

"Удивительная часть Турции- Каппадокия или национальный парк Гереме. Утром или после захода солнца тут прохладно +10-12. Существенные скидки на все по сравнению с сезоном. Людей не много", - делится впечатлениями у себя в соцсетях Соколюк.

Он рекомендует брать теплую одежду, горячий чай, кофе и торговаться.

Многие туристы предпочитают ночевать в скальных отелях, фото: instagram.com

Влюбленные сняли номер в весьма необычной гостинице. Она находится прямо в скале, а комната - это небольшая пещера естественного происхождения с каменным интерьером соответственно. Проживание тут обходится в 2000-3000 гривен в сутки.

Пара носит футболки от одесского бренда с веселыми надписями, фото: instagram.com

Соколюк, который на момент знакомства и зарождения романа с юной пассией еще был женат, оказался весьма романтичной натурой. Он не только устроил сюрприз в виде экскурсии на уикенд, а и заказал доставку цветов и праздничный ужин. Пришел в ресторан украинский госслужащий в футболке с веселым принтом "HUGO BORSH" за 695 грн от одесских дизайнеров Benya&Zubrik.

У Насти тоже есть майка этого бренда, но с другой надписью "МOET&STIRAET". Корме того у влюбленных есть одинаковые символичные татуировки в воде сердца и самолета.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что после известия о отношениях Насти и Максима, экс-жена Соколюка написала красноречивый статус в Facebook.