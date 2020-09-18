"Страна" продолжает серию публикаций о недвижимости украинских политиков. Мы уже писали, что квартира главы офиса президента Андрея Ермака в квартале от Банковой улицы. И сообщали о деревянном особняке министра культуры Александра Ткаченко на Киевском море.

Но, как оказалось, у экс-премьер-министра Арсения Яценюка есть мало кому известные апартаменты почти на Крещатике.

Мы получили выписку из Реестра прав на недвижимое имущество, в которой сказано, что лидер "Народного фронта" является собственником квартиры на Липках. А именно в 13-тиэтажке, которая находится в начале ул. Круглоуниверситетской (в трех минутах ходьбы до Бессарабского рынка и Крещатика).

Это одна из немногих новостроек в историческом сердце столицы. Цены за квадрат тут на сегодняшний день $3000-6000. У Яценюка 5-комнатная квартира, площадь которой 225 кв.м. Плюс место для одного автомобиля на подземной парковке. Рыночная стоимость будет порядка $1 000 000, если выставлять такой объект на продажу.

Хотя, если верить данным декларации, политик заплатил за эту недвижимость в шесть раз меньше, а именно $157 000 - покупал он квартиру в 2008 году, сразу после сдачи дома в эксплуатацию. Хотя как раз тогда цены на недвижимость в Украине были на пике и вряд ли столь элитные апартаменты можно было приобрести за такую сумму.

По проекту задумано, что из большинства квартир на верхних этажах открывается панорама на Бессарабку, Крещатик, "Мандарин плаза". В подъезде консьерж, территория под охраной. Из подземного гаража на лифте можно подняться прямо на свой этаж. В высотке есть частная медицинская клиника, мини-детский сад, адвокатская контора.

У политика есть загородный дом и еще одна квартира в центре столицы, фото: automaidan.org.ua, Владислав Бовтрук, "Страна"

Отметим, что ранее было известно лишь об особняке Арсения Яценюка в поселке Новые Петровцы (по соседству с резиденцией "Межигорье") и квартире на Печерске рядом с Введенским монастырем и Генпрокуратурой.

Напомним, как уже писала "Страна" Юлия Тимошенко уже дома приходит в себя после госпитализации с тяжелой формой СOVID-19.