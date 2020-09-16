Сегодня утром народный депутат Андрей Деркач обнародовал новую серию пленок о бывшем вице-президенте США Джо Байдене и экс-президенте Петре Порошенко.

Также он заявил, что не смог получить американскую визы, так как об этом попросил и.о. посла США Кристину Квин глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Оказывается все банально и просто - шерше ля фам. Это была просьба Шабунина Кристине Квин. И, оказывается, что отношения Шабунина и Кристины Квин более чем близкие и более чем дружеские", - объяснил Деркач.

Коллеги характеризуют Кристину, как весьма консервативную женщину, фото: facebook.com

На руке у временного поверенного в делах Соединённых Штатов Америке все время обручальное кольцо. В официальной биографии 55-летней Квин значится, что она замужем и у семейной пары есть дочь.

Но совместных семейных фото в публичном доступе нет.

В социальных сетях женщина не активна, видимо из-за специфики работы. Вообще коллеги ее характеризуют как достаточно консервативную женщину.

Виталий с женой Еленой, дочкой Соломией и сыном Иваном, фото: facebook.com

35-летний Виталий Шабунин же не скрывает свою личную жизнь. В его профиле на Facebook указана супруга Елена. Они вместе больше 10 лет. Воспитывают двух маленьких детей: дочь Соломию и сына Ивана.

Судя по страничке супруги в соцсетях, они всей семьей посещают христианскую протестантскую церковь.

"Страна" связалась с Еленой Шабуниной. Она знает о заявлении Деркача про якобы любовный роман ее мужа с послом США. Но комментировать это она не захотела.

"Я не отвечаю на вопросы, которые касаются моего мужа", - сказала девушка.

Виталий Шабунин является известным активистом, руководителем Центра по борьбе с коррупцией, который работает на гранты западных структур. Его часто обвиняют в том, что он, вместе с главой НАБУ Артемом Сытником являются "агентами" американского влияния и проводниками внешнего управления Украиной. Шабунин такие обвинения отвергает и говорит, что сосредоточен на борьбе с коррупцией.