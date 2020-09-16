Младшие дети экс-президента Петра Порошенко проводят свои каникулы в Киеве. По крайней мере сын Михаил и Александра, одна из дочек-двойняшек были замечены фотокорреспондентами "Страны" на днях в центре города. Брат с сестрой выбрали укромное место на летней террасе ресторана японской кухни Menya Musashi, который находится на улице Большая Васильковская.

Это заведение известно тем, что здесь большой выбор рамена (японское блюдо с пшеничной лапшой, что-то на подобии насыщенного супа) по достаточно демократичным ценам. К примеру большая порция обойдется до 200 гривен.

Саша Порошенко в ресторане Menya Musashi, фото: "Страна"

Семья Порошенко вообще любит восточную кухню. Их неоднократно видели в заведениях, где подают азиатские блюда.

Дети народного депутата, которые учатся в Великобритании пока еще на каникулах здесь, так как из-за пандемии коронавируса в некоторых вузах сдвинулись даты начала учебного года. Университетский колледж Лондона (UCL - University College London), где на экономическом факультете учится Александра, ждет своих студентов с 28 сентября. На сайте учебного заведения сказано, что не исключены онлайн пары.

Главный кампус UCL расположен в самом центре Лондона (район Блумсбери). В составе UCL 17 крупных библиотек, 7 музеев, 21 здание студенческих резиденций и 50 спортивных клубов. Образование здесь отнюдь не из дешевых: год бакалавриата для иностранцев стоит $23 975 или почти 672 тысячи гривен по курсу НБУ на 16.09.2020 года.

Напомним, что Евгения, вторая дочь Порошенко получает высшее образование в University of the Arts London (Лондонский Университет Искусств). Она выбрала факультет "Анимация". Год бакалавриата для иностранцев стоит £19 350 или почти 695 000 гривен.

Как мы уже писали, Петр Порошенко в июле на услуги образования потратил 504 608 гривен. Он заплатил два равных платежа по 252 304 грн. Об этом стало известно из существенных изменений в его декларации, которые он подал на сайт НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции). В документе не указано, кем именно и где осуществляется учебный процесс.

Скорее всего, речь идет о детях Порошенко, которые получают образование за границей. Так как похожие платежи народный депутат совершал и в марте, но тогда он выложил из своего бюджета 683 644 гривны.