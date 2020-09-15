Экс-руководитель Офиса президента, адвокат и бизнесмен Андрей Богдан после 4-часового интервью журналисту Дмитрию Гордону у всех на устах. Их беседу разобрали на цитаты и новости.

Но за все время диалога между телеведущим и экс-чиновником ни единого слова не прозвучало о частной жизни Богдана.

"Страна" же решила исправить пробел в этой теме. Мы выяснили чем владеет Андрей Богдан.

Фасад украшает стеклянный куб, который эффектно подсвечивается, фото: Изым Каумбаев, "Страна", livejournal.com, i.pinimg.com, chicago.kiev.ua

Оказалось, что 43-летний Андрей Богдан инвестировал круглую сумму денег в столичную жилплощадь. В его налоговой декларации за 2019 год значится большое количество недостроенных объектов. Речь идет о 10 квартирах метражом от 44 до 119 кв м. Судя по выписке из Реестра прав на недвижимое имущество, юристу принадлежат апартаменты в высотке Chicago Central House на пересечении улиц Антоновича и Жилянской, в нескольких минутах ходьбы от метро "Олимпийская".

Это 24-этажный дом в стиле американских небоскребов. Кстати, сейчас весьма популярная среди столичной молодежи локация для фотографий в Instagram.

Судя по нумерации квартир, которые принадлежат бывшему главе ОП, он занимает целый этаж, скорее всего один из последних. Поэтому, из панорамных окон Андрея открывается панорамный вид на Олимпийский стадион, бизнес-центры Gulliver и "Парус", а также виднеются шпили костела cвятого Николая. Общая площадь всех квартир по нашим подсчетам составляет около 800 кв м. А рыночная стоимость квадрата в этом ЖК сейчас колеблется в пределах $3000-4000. Если взять среднюю цену в $3500, то апартаменты Богдана потянут на $2,8 млн.

Стоит отметить, что застройщиком в этом проекте выступает SAGA Development. Фирма принадлежит хорошему и давнему другу Богдана – Андрею Ваврышу. Они не раз были замечены вместе во время отдыха в Турции, на Сейшелах и в Сен-Тропе.

Однако, живет Андрей Богдан не в шумном центре столице, а в элитном поселке Козин под Киевом. Там благоухает хвоя, плещется вода в притоке Днепра - речке Козинки, благодать и умиротворение. Кругом одни закрытые и хорошо охраняемые коттеджные городки. И что ни сосед, то ВИП (в частности, Порошенко и Ляшко).

В поместье часто звучит детский смех, ведь Андрей многодетный папа, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

На участке есть небольшой бассейн, баня-бочка и эллинг для лодок, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Чтобы взглянуть, как живет холостой и многодетный отец, запускам дрон. С воздуха участок Богдана имеет нестандартную вытянутую площадь и вплотную подходит к воде. Благодаря аэросъемке, можно разглядеть, что со двора есть выход на персональный пляж с причалом. В приоткрытом эллинге запаркован водный мотоцикл. А местные жители говорят, что часто видят роскошный катер, пришвартованный возле этого поместья.

На заднем дворе есть небольшой бассейн, баня-бочка, детский батут и плетенные подвесные качели в виде коконов. Часто тут гостят дети Андрея. А у него аж четыре дочки: Виктория, Анастасия, Катерина и София. Собственно, четверых детей, которые отдыхали на шезлонгах у бассейна, попали в наши объективы.

Кстати, все, кто были дома у Богдана отмечают, что внутри очень много фотографий его дочерей.

На задний двор выходит терраса с обеденным столом, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Сам особняк в стиле минимализм. К нему примыкает гараж на две машины. Фасад над центральным входом украшает иллюминация в виде звезд. Террасы на втором и третье уровне заставлены кадками с хвойными деревьями. На крыше есть несколько солнечных батарей. А судя по дымоходу, внутри можно разжечь камин.

По декларации, у Богдана в Козине 55 соток (три участка объединены в один). 13 лет назад он заплатил за землю около 4 100 000 грн. А вот цену дома на 560 кв. м, который был построен в 2011 году, политик не указывает в своей финансовой отчетности.

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