Анастасия Зинченко, та самая "девочка с собачкой из Уханя", которая стала известна благодаря эпидемии коронавируса в Китае, и чиновник Максим Соколюк, который возглавляет Госмиграционную службу - отправились на отдых. Парочка, что на прошлой неделе во всеуслышание заявила о своем бурном романе, проводит романтический уикенд в Турции.

Это сейчас одно из немногих направлений, открытых для украинских путешественников в связи с пандемией. Влюбленные выбрали не "олл инклюзив" на морских курортах этой страны, а более экскурсионный вариант. Они оправились в Стамбул, осматривать местные достопримечательности.

И Максим, и Анастасия буквально каждый свой шаг освещали в социальных сетях, выкладывая фото и видео.

И тут 23-летнюю девушку еще можно понять, ведь она продвигает себя как интсаграм-блогера. То зачем такая шумиха нужна 43-летнему чиновнику – не ясно.

Зинченко с бокалом "Маргариты", а Соколюк - с пивом, фото: instagram.com

Насте явно льстит внимание прессы. В одном из первых «сториз» в своем фотоблоге Instagram она написала из Стамбула, что порадует новыми историями, где они ходят и что едят каждый день.

Зинченко рассказала, что на отдыхе они спят до 14:00, отмечаются в самых популярных туристических локациях и пробуют местную кухню. Девушка подчеркнула, что все ходят в масках, хотя это тяжело из-за высокой влажности, а штраф за ее отсутствие $150. Также из-за карантина нельзя покурить кальян.

На шее у Насти подвеска с портретом ее собачки, фото: instagram.com

Соколюк же выложил снимок с самого известного городского рынка и написал: "Это Гранд-базар, где продается все и не только настоящие турецкие вещи, но и много всего прочего".

Его возлюбленная призналась, что в Турции она впервые.

"Моя мечта была услышать вживую как поёт муедзин молитву на минарете. Видела подобное только в фильмах, а сегодня услышала это в живую. Неописуемое чувство которое испытывала в этот момент, мурашки по коже. Наш первый отпуск и он прекрасный", - написала Зинченко.

Кстати, с отдыха Анастасия привезет памятный сувенир. Для нее по заказу сделали медальон с портретом собачки Мишель. Именно благодаря песику, без которого украинка не хотела эвакуироваться из Уханя, Зинченко стала известна на всю страну. Да и к тому же встретила свою любовь и готовится выйти замуж.

Напомним, "Страна" писала, что глава Госпогранслужбы оставил жену и двоих детей ради новой пассии.