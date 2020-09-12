В пятницу днем в здании Одесской обладминистрации ждали десант столичных высокопоставленных лиц из медицинской сферы. Все потому, что с ревизией ехал Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения во главе с депутатом Михаилом Радуцким (СН) и главным санитарным врачом Виктором Ляшко. Чиновники собрались сначала на совещание, а затем на инспекцию местных больниц.

Этот день ознаменовался в Украине новым рекордным количеством подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. А именно + 3 144 позитивных теста. И Одесская область входит в топ-10 регионов по инфицированным коронавирусом. Министр здравоохранения Максим Степанов ранее на брифинге сообщил, что в Одессе началась вспышка COVID-19 после массовых гуляний на День города в начале сентября и на протяжении недели она лидировала по количеству зараженных.

По одесским меркам в траттории весьма демократичные цены, фото: "Страна"

Несмотря на это, во время общения с прессой в Одессе чиновники отметили, что тут не придерживаются норм и правил карантина, как будто его и вовсе нет. Михаил Радуцкий пожаловался, что ему тоже было неудобно три часа сидеть в маске на заседании комитета. Но только всеобщее соблюдение дистанции и масочного режима поможет преодолеть пандемию.

Однако, ни Радуцкого, ни Ляшко не смутило то, что их во время ланча в одесском ресторане обслуживали без маски.

Официантка подает еду чиновникам без маски и перчаток, фото: "Страна"

На фотографиях "Страны" видно, как перед заседанием санврач и нардеп зашли в местное заведение Casa Romani trattoria, где подают блюда итальянской кухни. Они выбрали столик на летней террасе и заказали по салату и чай.

Ресторан специализируется на средиземноморских блюдах, фото: tripadvisor.com

К примеру, тут в меню предлагают мясной гриль-стейк салат за 155 грн или "Пиннокио" из зелени и тигровых креветок по цене 185 грн за порцию. А заварной чай стоит тут 55 грн.

Все это подала милая блондинка без защитной маски на лице. Возможно, ВИП-посетители были увлечены серьезными рабочими разговорами. Ведь Ляшко все время теребил в руке мобильный, а Радуцкий курил (в руках у него была популярная электронная сигарета IQOS и нардеп то и дело пускал дым).

Напомним, ранее "Страна" писала, что поборовшая COVID-19 Юлия Тимошенко лечится от осложнений в своем особняке под Киевом.