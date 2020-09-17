В Украине на сегодня, 17 сентября, зафиксировано 3 584 новых случая заражения COVID-19. И это новый антирекорд. Предыдущий в 3 144 зараженных был отмечен неделю назад.

Коронавирусная инфекция с новой силой косит ряды украинских ВИПов. Заболел еще один депутат Верховной Рады. Речь о Сергее Нагорняке со "Слуги народа". Сообщение о том, что их коллега болен Covid-19, нардепам СН рассылают в рабочем чате. Их переписку снял фотограф "Страны". "Доброе утро. В связи с тем, что у Сергея Нагорняка подтвердился коронавирус, просьба обозначить, кто с ним контактировал в период с 07.09.2020", - сказано в посте.

Положительный тест получила и певица Камалия, а также члены ее семьи (ее муж пакистанский мультимиллионер Мохаммад Захур). Артистка сообщила о том, что она, муж и дочки болеют коронавирусом в своем фотоблоге Instagam.

Певица Камалия с супругом Мохаммадом Захуром, фото: viva.ua

"Вот и наш дом не миновал COVID-19. Скажу откровенно: раньше я относилась к ситуации вокруг вируса достаточно скептически, но придерживалась абсолютно всех норм карантина. Сначала появилось много случаев среди друзей моих друзей, чуть позже - стали болеть уже друзья, теперь - и наша семья. Хочу донести до всех, что нельзя относиться к этому беспечно! Эта зараза опасна тем, что многие люди принимают её вначале за обычную простуду, ОРВИ, отравление — и не предпринимают никаких действий, продолжая заражать других. Когда же болезнь набирает обороты, становится очень поздно, и тогда люди оказываются в реанимациях с серьезными осложнениями. Будьте бдительны! Желаю всем здоровья, стойкого иммунитета!" - призвала своих подписчиков звезда.

Тяжелее болезнь переносит мама певицы, у нее температура поднималась до 40, ей трудно дышать. Врачи диагностировали воспаление легких. У супруга Мохаммеда почти такие же симптомы. У дочерей артистки Арабеллы и Мирабеллы коронавирус проходит легче, с невысокой температурой и почти без кашля.

Напомним, что в средине августа стало известно, что в одночасье заболели нардеп Юлия Тимошенко с дочкой Евгенией и зятем Артуром. О позитивном тесте на COVID-19 сценической "Юли" Елены Кравец, написал ее коллега по студии "Квартал 95" юморист Евгений Кошевой. А телеведущая Ольга Фреймут посчитала необходимым предупредить о своем инфицировании в социальных сетях.

Эти жертвы коронавируса чувствуют себя уже на много лучше. Кто-то перенес этот недуг легче, можно сказать на ногах. Кому-то повезло меньше и потребовалась госпитализация и помощь врачей из отделения интенсивной терапии.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко больше не заразна.

"Юлия Владимировна получила негативный результат теста. Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и скоро она уже вернется к нормальной жизни и к работе", - сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

Пока Тимошенко была на больничном, нардепы обменивались сообщениями о ее здоровье, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Поборола коронавирус и 43-летняя Елена Кравец, актриса студии "Квартал 95". Она сама поделилась этой радостной новостью в соцсетях. "Когда получил отрицательный результат теста и смотришь вслед этой бяке коронавирусной! Спасибо за поддержку, люди мои! Берегите себя!" - написала Кравец.

Елена уже приступила к работе полным ходом, фото: instagram.com

Мы уже сообщали о том, что из-за вируса, Кравец пришлось отстраниться от работы с командой. Она вынуждена была пропустить съемки новых выпусков "Вечернего Квартала".

Сейчас, когда Елена уже чувствует себя значительно лучше, она вернулась к выступлениям.

Так, 8 августа ее можно было увидеть на сцене "Зеленого театра" в Одессе с "Ироническими чтениями". Это было литературно-музыкальное действие на свежем воздухе. Однако, зрители отметили, что Кравец еще не до конца восстановилась. Она выглядела уставшей и с мешками под глазами.

А вот телеведущая Ольга Фреймут просто светится здоровьем, а весь больничный провела на ногах. Более того, она регулярно тренировалась и даже несколько раз выступала в прямом эфире "Танцев со звездами".

Заразившись коронавирусом в преддверии старта шоу, Ольга не стала отказываться от участия. Чтобы не заражать съемочную группу, зрителей и своих конкурентов по паркету, Фреймут стала заниматься ча-ча-ча и танго прямо в своем загородном доме. Ведь ее партнёр тоже оказался инфицированным.

Пара даже устроила настоящий съемочный павильон во дворе у ведущей.

Ольга весь больничный протанцевала, фото: instagram.com

"Я поборола COVID. Даже не верится… Самое страшное в коронавирусе - его коварный индивидуальный подход. К кому-то он ласков, кому-то - фатальный", - написала Фреймут.

Звезда ТВ рассказала, что все началось с ужасных головных болей, лекарства не помогали. Потом стали болеть плечи и ребра, но Фреймут это списала на последствия тренировок. Когда поднялась температура и пропал нюх – Оля сделала ПЦР-тест, который и подтвердил болезнь. Но несмотря на все эти симптомы, телеведущая не бросила танцевальные соревнования. А получив негативный тест, вернулась к активной жизни.

Напомним, ранее мы сообщали, что депутаты в Раде ведут переписку о коронавирусе Юлии Тимошенко.