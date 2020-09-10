Вот уже месяц, как всемирно известная кинозвезда Жан-Клод Ван Дамм, живет и работает в Киеве. Он играет в сериале "Последний наемник", который снимает Netflix c украинскими партнерами компанией Starmedia.

Киевляне уже могли увидеть Ван Дамма в деле. Некоторые эпизоды разыгрывали прямо на улицах столицы: на Подоле, Шулявке, Лукьяновке. Жан-Клод с наклеенными усами и в униформе французского спецназа играет престарелого Джеймса Бонда в комедийном боевике.

А Киев по сценарию - это один из французских городков. Традиционно, все трюки и экстремальные кадры киногерой и спортсмен исполняет сам, без дублеров и каскадеров.

В свободное время актер общается с поклонниками в сети, видео: instagram.com

На днях, актер вышел в прямой эфир своего фотоблога Instagram. Он рекламировал видеотренировки, сувенирную продукцию и показывал живописный вид на Днепр из окна его комнаты. Как уже писала «Страна», Жан-Клод и его украинская подружка платят 15 000 грн в сутки за номер в гостинице. Мы обратили внимание, что на шее у кинозвезды теплый компрес из полотенца. Оказывается, после физической нагрузки на съемках о себе напомнила старая травма. И Ван Дамму в Киеве потребовалась помощь врачей.

Ван Дам и его украинский врач, фото: instagram.com

К голливудской знаменитостеq в номер киевского отеля Fairmont, что на Почтовой площади, приходил доктор Олимпийской сборной Украины.

Наталия Криворот поделилась фотографией с кинозвездой и написала: "Сегодня я лечила Жан-Клода Вам Дамма, который кроме того, что актёр, сценарист, режиссёр, но и Чемпион Европы по каратэ, кикбоксер, бодибилдер. Он сказал, что ментально ощущает себя 20-летним, поэтому в фильмах сам делает все трюки, каждый день тренируется и растягивает свои коронные шпагаты".

Доктор призналась, что ей удалось вылечить звездного пациента, но чем именно - не уточнила, сославшись на врачебную тайну.

Сыну Зои Литвин посчастливилось познакомится с легендой, фото: instagram.com

Кстати, Ван Дамму таки полегчало. Ведь, на днях Зоя Литвин, основательница "Новопечерской школы" и жена бизнесмена Василия Хмельницкого, лично проверила, не утратил ли актер форму и может ли сесть на свой фирменный шпагат. Вместе с сыном они побывали в павильоне на Троещине, куда переместились съемки. Пообщались на французском, сделали селфи на память и увидели трюки Жан-Клода.

А пока киноактер трудится в поте лица, его украинская пассия Алена Каверина, которая сопровождает его по миру уже более 10 лет, отдыхает. В Киеве она регулярно ходит на маникюр в салон, который принадлежит Алле Барановской, супруге ресторатора и нардепа Николая Тищенко (СН). Также на день два ездит ко морю в Одессу или в родной Кривой Рог. Кстати, они земляки с президентом. Недавно, девушка публиковала фото с 95 квартала, района в Кривом Роге, от которого пошло название КВН команды, а потом студии Владимира Зеленского.

В свои выходные сам Ван Дамм проводит время активно. Как мы уже сообщали, он летал над Днепром на вертолете. А еще ездил на катере по Киевскому морю.

Отметим, что съемки в Киеве закончатся 25 сентября.

Напомним, ранее "Страна" писала, что девушка киноактера раскритиковала дороги в украинской столице.