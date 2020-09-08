Деревянный особняк в американском стиле, персональный бассейн, гольфкар и гриль на открытой террасе. Все это "Страна" увидела в поместье на берегу Киевского моря, которое принадлежит Александру Ткаченко, министру культуры и информационной политики.

Этой недвижимостью Ткаченко обзавелся после скандала с арендой дома на Трухановом острове.

Прошлой осенью чиновник еще был нардепом от "Слуги народа" и изъявлял желание баллотироваться на пост главы КГГА. В это же время журналисты bigus.info сообщили, что он три года живет в природоохранной зоне. Участок в 4 га был выделен под водноспортивную базу, а сам дом на 400 кв. м по документам значится как нежилое административное здание.

Тогда, Александр заявил, что часто отдыхал в этом месте, а затем арендовал только в том году. Он пообещал внести соответствующие сведения в декларацию о доходах за 2019 год.

Во дворе много сосен и берез, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Через пару месяцев после этой шумихи, политик приобрел землю и дачный домик на Киевском море. Сделка состоялась в канун католического Рождества 24 декабря 2019 года. Про это свидетельствуют данные его финансовой отчетности. Там же значится, что за участок в 15 соток и коттедж площадью 267 квадратов заплатили 12 000 000 грн.

Слева от дома гольфкар, справа - бассейн, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

"Страна" разыскала дом Александра Ткаченко в селе Лебедевка. Поселок находиться на берегу живописного Киевского моря в 12 км от Киева. С одной стороны особняк окружает водохранилище, а с другой - сосновый лес. Здесь тишина, спокойствие и свежий воздух.

Особняк министра находиться на закрытой территории коттеджного городка в 100 метрах от водоема. У главных ворот установлен охранный пост, попасть за шлагбаум возможно только по приглашение жильцов.

Поэтому мы поднимаем квадракоптер, чтобы с высоты птичьего полета рассмотреть владения политика.

Особняк чиновника в американском стиле, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Сам дом двухэтажный. Построен из дерева. На заднем дворе есть открытый бассейн. Неподалеку лежит sup на котором Ткаченко любит поплавать по Днепру.

В крыше много окон.

С первого этажа есть выход на открытую летнюю террасу. Там стоят несколько шезлонгов, мягкий диван и большой обеденный стол. В особняке большая кухня, рабочий кабинет и несколько спален, а в гостиной можно уютно посидеть, растопив камин.

В своих фотоблогах Instagram Ткаченко и его жена Анна часто публикуют снимки из нового семейного гнезда.

Политик рассказывает, как рад возвращаться домой после эфиров на ТВ и рабочих заседаний: "у нас есть традиция семейный завтрак. Когда теплеет и на террасе уже можно сидеть в футболках, мы завтракаем только так. Разговариваем, смеемся, делимся важным".

А его жена Анна делится советами по приготовлению лимонадов и пишет, что за время карантина полюбила работать удаленно.

Семейство Ткаченко публикует в соцсетях снимки их жизни в загородном доме, фото: instagram.com

Возле особняка разбросаны детские игрушки. И это неудивительно – у политика есть сын Данила от второго брака. Кстати, этот дом без гаража, поэтому транспортные средства министр паркует прямо у входа в особняк. Автопарк у политика "серьезный": пара-тройка детских автомобилей, велосипеды, двухместный электробайк и гольфкар на несколько посадочных мест.

Сам Ткаченко пользуется автомобилем Range Rover Sport 2013 года выпуска, который в его декларации числиться как служебный и зарегистрирован на канал "1+1", которым он раньше руководил.

Поместье министра от соседних домов ограждает лишь изгородь из туй. Судя по кадастровой карте рядом с ним живет Ольга Балицкая, депутат Киевсовета от "Самопомощи".

В близлежащем коттеджном городке Riviera Villas есть дом площадью 302 кв.м. у экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса, а в самой Лебедевке - особняк экс-главы фонда госимущества Игоря Белоуса.

Напомним, ранее "Страна" писала, что у супруги Александра Ткаченко коллекция брендовых сумок на $10 000.