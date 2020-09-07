Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко улетел на отдых в Турцию.

Как нам рассказали источники в ОП, 31-летний чиновник написал заявление на отпуск на неделю и уехал вместе со своей супругой Аленой.

Пара выбрала для своих каникул Эгейское побережье. Они отдыхают в пятизвездочной гостинице D Maris Bay, которая расположена в курортном местечке Хисароню в 35 километрах от Мармариса и в 130 км от аэропорта Даламана.

"Между небом и морем: тихий уголок роскоши", - так позиционирует себя этот отель.

Один из пляжей гостиницы D Maris Bay, фото: joinup.ua

Гостиница находится на площади 156 000 квадратных метров в уникальной зеленой зоне на горе высотой 45 метров, откуда открывается потрясающий вид на острова.

Отель D Maris Bay в Турции, фото: darsik.com

На пляж туристы спускаются на лифтах, а между пляжем и зоной водных видов спорта курсирует водный лодочный шаттл.

Стоимость тура на 8 ночей в номере с перелетом, страховкой, трансфером и питанием типа "все включено" на пару с ребенком (у Тимошенко есть маленький сын Семен) может доходить до полумиллиона гривен. Вот пример тура с 23 сентября, в Турции как раз бархатный сезон и гостиница, кстати, практически забита.

На территории гостиницы 5 частных пляжей, 6 ресторанов и 7 баров. Из рыбного и турецкого ресторанов Алена Тимошенко выложила короткие сторис в свой фотоблог Istagram.

Алена Тимошенко уже побывала в нескольких ресторанах отеля, фото: Instagram/dmarisbay.com

Интересно, что именно в этом отеле уже успели побывать Марина Ярославская, жена известного харьковского бизнесмена и Александра Червоненко, дочь известного политика и автогонщика Евгения Червоненко.

Гостиница очень популярна среди любителей фотографироваться и делиться снимками в социальных сетях, так как здесь очень много красивых локаций.

Бассейн с лежаками в воде, фото: darsik.com

Изменений в свою декларацию Кирилл Тимошенко не вносил и никаких уточнений не делал, касательно стоимости своего отпуска, хотя в прошлогодней финансовой отчетности указал, что потратил 357 279 грн на отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).