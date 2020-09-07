Вчера Настя Зинченко, которую вместе с ее собачкой эвакуировали из Уханя всем миром, вдруг снова стала героиней новостей.

Она не только смогла выехать из Китая в Украину вместе с питомцем по кличке Мишель, а и нашла на родине свою любовь. Избранником девушки оказался ни много ни мало руководитель Госмиграционной службы Максим Соколюк.

Такое признание пара сделала синхронно в воскресенье на своих страничках в соцсетях.

Зинченко 23 года, а Соколюк старше на 20 лет. Вчера ему исполнилось 43, фото: instagram.com

Собственно, именно Соколюк организовал эвакуацию девушки из Уханя.

Высокопоставленный чиновник опубликовал сразу несколько личных фото с Анастасией Зинченко, более известной как “девочка с собачкой из Уханя”.

И рассказал историю их знакомства.

“Все началось 20.02.2020 с моего звонка в 10.42… Это был звонок девушке, которую не эвакуировали в Украину, с вопросом что и почему так произошло. Выяснение этого вопроса, помощь в решении проблем и планирование возвращения домой в Украину перешло со временем в личное общение. Много общего, одинаковые взгляды на жизнь и отношение к происходящему”, - написал Соколюк.

Он без стеснения рассказал, как бурно развивался их роман, когда Настя в конце апреля вернулась на родину. Сначала была формальная встреча, после которой через несколько дней Соколюк написал Зинченко весьма личное письмо в надежде, что она ответит.

И девушка перезвонила главе Миграционной службы. Тогда Настя была на самоизоляции в Херсоне у бабушки. Она на карантине не теряла времени и затеяла ремонт на кухне. Узнав о планах девушки, ее избранник тут же примчался и помог. Чем, собственно, и покорил ее.

“Нестандартное знакомство так еще и первые дни вместе начались с ремонта. Наши чувства и отношения друг к другу стали не просто хорошими, они стали крепкими, теплыми и домашними. Звучит как сказка”, - делится своим счастьем в сети Настя.

“За несколько недель я предложил переехать в Киев. Мы вместе не понимаем, что это было, как так произошло и звезды сошлись на небе, но это любовь, и мы счастливы. Моя любовь и душа Анастасия Зинченко”, - признался Соколюк.

Настя уже сказала "Да" Максиму, фото: instagram.com

Судя по фото в профиле Зинченко, пара сделала одинаковые символические татуировки в виде сердечка и самолета. А 17 мая, через месяц с начала их отношений, влюбленные обручились.

Однако есть нюанс. В своем первом посте о романе с Настей чиновник ни словом не обмолвился, что он женат.

Данные о его семье есть в электронной декларации за прошлый год.

Когда люди в комментария к публикации стали спрашивать, а как же супруга, сын и дочь, Соколюку пришлось объясняться.

Он заявил, что подал на развод в апреле, и с августа уже разведен.

Юлия Соколюк осталась одна с двумя детьми, фото: facebook.com

“Страна” узнала, что Максим Соколюк был 19 лет жената на киевлянке Юлии. У пары двое деток - сын Денис (14 лет) и дочка Дарья (17 лет). Мальчик занимается плаваньем, а девочка актерским мастерство и даже уже снимается в кино.

А у Юлии на странице в социальной сети Фейсбук появился очень красноречивый статус: “Для того чтобы получить нож в спину, нужно всего лишь кому-то целиком довериться”.

Мы связались с Юлией, чтобы узнать, как обстоит история с разводом по ее версии. Девушка ответила нам, что не хочет никакой шумихи: “Я не публичный человек, и мне не очень приятно это обсуждать, если он захотел это обнародовать это его дело. Ситуация слишком личная для меня и моих детей.”

Она подтвердила, что инициатором расставания был муж.

Кстати, вчера Максим Соколюк и его сын Денис отмечали день рождения. У них он приходится на одно и то же число.