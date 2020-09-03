На выходных Илья Павлюк, друг президента Зеленского и очень влиятельный человек на таможне, который любит оставаться в тени устроил пышную свадьбу в Стамбуле для своей дочери Софии. Ее избранником стал Дмитрий Радченко, молодой человек из Донецка, который хочет в большую политику. В прошлом году он баллотировался в нардепы по 51 округу от партии "Слуга народа", но не прошел.

Илья Павлюк считается одним из самых влиятельных людей в окружении Зеленского, а также одним из основных спонсоров партии и де-факто ее "серым кардиналом". Ему приписывают негласный контроль за потоками на таможне. Его человеком считается и глава Госналоговой службы Любченко. Близки к нему и многие депутаты от "Слуги народа".

Поэтому не удивительно, что свадьба прошла более чем пышно.

Выездная церемония прошла в элитном отеле "Дворец Чираган" всемирно известной сети Кемпински на берегу Босфора. Тут самый дешевый номер стоит 15 000 грн в сутки, а самый дорогой – 360 000 грн. Это за ночь для двоих в президентском люксе.

Молодожены сказали друг другу "да" на закате солнца, фото: instagram.com

Сначала была торжественная часть на улице. Для гостей постелили красную ковровую дорожку и накрыли фуршет прямо с видом на Босфор. Основная часть торжества проходила в банкетном зале ресторана. Невеста блистала в платье от известного украинского дизайнера Стеллы Шаховской, туфлях бренда Manolo Blahnik, а обручальные кольца молодоженов от Cartier.

София Павлюк в платье от Стеллы Шаховской, фото: instagram.com

На празднике присутствовало около двух сотен гостей. Как сообщает Telegram-канал Голда Меїр, среди приглашенных были нардеп Андрей Холодов (СН), эск-заместитель Генпрокурора Николай Голомша и бывший нардеп Игорь Калетник. Однако, на фото и видео в Instagram, которые выложили подружки невесты, "Страна" заметила лишь самого Илью Павлюка.

Он был в смокинге с бабочкой и пританцовывал под выступление российского певца Леонида Агутина. Кстати, как сообщает сайт Dетектив-Info, помимо этого пел еще Григорий Лепс. А сама свадьба обошлась почти в $2 000 000.

На заднем плане под песни Агутина танцует папа невесты Илья Павлюк, видео: instagram.com

Со дворца родные и близкие пары переместились на борт яхты, фото: instagram.com

На второй день гости были приглашены на водную прогулку по Босфору. Для друзей жениха и невесты забронировали несколько больших яхт. А после - молодожены переместились на морское побережье в другой части Турции, где они проведут медовый месяц.

Пара обручилась в красивую дату 02.02.2020 в Праге.

Расписывались ребята в Центральном ЗАГСе Киева, а отмечали это "в МакДональдсе".

До пышной турецкой церемонии, София и Дмитрий успели даже повенчаться в Украине.

Роспись и венчание прошли заранее в Киеве, фото: instagram.com

Судя по информации в профиле девушки в соцсетях, она бакалавр искусства и закончила Royal Holloway University в Лондоне. А сейчас она студентка российского Театрального Института им. Бориса Щукина и живет на два города: Киев и Москву.