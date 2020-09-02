Известная певица Оля Полякова записала видео-обращение к своим коллегам по сцене с призывом выйти на митинг и разобраться в системе выхода шоу-бизнеса с карантина.

Четырехминутный ролик звезда выложила у себя на странице в соцсети Facebook.

Она обратилась ко всем представителям музыкальной индустрии и заявила, что нет работы, в бизнесе большой простой уже несколько месяцев, нечем платить коллективам.

"Открывается метро, кинотеатры, торговые центры. А мы все ждем. В условиях информационной накачки массовый зритель вообще не хочет никуда ходить и не скоро вернется. И то, как должны проходить концерты со соблюдением правил безопасности – это мучение и для зрителей, и для артистов", - возмущается Полякова.

Она очень рассчитывала на осенние гастроли, но вместо этого получила новое постановление от премьер-министра.

Из-за этого у нее сорвалось 4 выступления в сентябре, а большое шоу 26 октября под угрозой. Вчера у нее отменился концерт на стадионе в Белой Церкви запланированный на 6 сентября, где продали несколько тысяч билетов. "Теперь я не буду молчать! Я не понимаю, почему одним можно проводить концерты, а другим нельзя?! Все вокруг работает, а у нас полная ж@па" - возмущается Оля Полякова.

Речь идет о решении правительства на частичный запрет проведения концертов теми организаторами, для которых это не является основным видом деятельности по учредительным документам. Полякова хочет справедливости и планирует создать рабочую группу по выведению артистов из кризиса.

А также 3 сентября в 11 утра призывает прийти митинговать под Кабмин. Она предлагает коллегам подписать обращение к президенту и премьеру с просьбой навести порядок в правилах организации концертов в Украина. Кстати, 1 сентября состоялась подобная акция под окнами Кабинета министров.

Представители творческих профессий выступали против запрета деятельности развлекательных заведений и ограничения проведения культурных мероприятий. Протесты прошли под зажигательные выступления диджеев прямо посреди улицы.

Можно петь, если "правильные" организаторы

В это же время, другие украинские артисты концерты не отменяют. К примеру, Дима Монатик (MONATIK) выступает чуть ли не через день. Он выступит 4 сентября на закрытии сезона на сцене пляжа Ibiza.

Вера Брежнева и Дмитрий Монатик выпустили совместный танцевальный трек, фото: пресс-служба

В пресс-службе MONATIK Corporation рассказали "Стране", что мероприятия на свежем воздухе могут быть приемлемы во время карантина: "Выступление артиста, прежде всего мероприятие непринужденное, на него приходят исключительно по собственному желанию, и именно те люди, которым это необходимо, ведь музыка во все времена всегда спасала. Если людям разрешили ездить в метро и посещать ТРЦ, почему же им нельзя хотя бы на час, полтора отвлечься и получить столь необходимые позитивные эмоции. На свежем воздухе, соблюдая температурный скрининг и масочный режим со стороны персонала".

Вера Брежнева в загородном клубе отдыха и Джамала в ботсаду, фото: orest.com.ua, instagram.com

Судя по афишам, украинские артисты нашли решение и выбирают необычные концертные площадки. На днях у Джамалы был сольник под открытым небом в столичном Ботаническом саду на Печерске. Настя Каменских (NK) будет выступать на плавучей сцене посреди Днепра. На выходных в рамках Bakkara river party, которую организовывает компания "Квартал-концерт" кроме Каменских споет еще Олег Кензов.

Певец Макс Барских готовится к оупен-эйру 18 сентября на вертолетной площадке КВЦ "Парковый". Кстати, "Вечерний квартал" по традиции будет выступать 3 сентября на летней арене морвокзала в Одессе.

Макс Барских выступит в КВЦ "Парковый"

Каким образом другие артисты обходят запрет? Дело в том, что в постановлении Кабмина говорится, что концерты не запрещены, если их проводят специализированные агентства. Также необходимо соблюдать дистанцию и носить маски.

Судя по всему, Полякова (как и некоторые другие артисты) не хочет работать с концертными агентствами. Потому и требует равных условий для всех.