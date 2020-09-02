Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа", которого за глаза в парламенте называют "обувным маньяком", пополнил свою коллекцию кроссовок. Мы уже писали о том, что у 41-летнего политика несколько десятков пар модной обуви - он носит кеды немецкого бренда Puma, американские кроссовки Nike, приходил он в парламент и в замшевых кедах итальянского дома мод Valentino.

На днях многодетный отец (у Арахамии шесть детей - Ред.) под свою любимую вышиванку от украинского производителя ETNODIM (стоит такая 2600 гривен) обул сникеры Off-White, одного из самых модных брендов в мире. И если в прошлый раз он переборщил с узорами, а стилист Елена Тихая выделила проблему в сочетании принтов вышиванки и ярких кроссовок, назвав это "дурновкусием", то сейчас образ Давида был близок к идеалу.

Видимо, Арахамия прислушался к советам модных экспертов и оставил разноцветные кроссовки для вылазок на природу.

Арахамия общается с журналистами в кроссовках Off-White, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Обувь Арахамии из новой коллекции итальянского бренда Off-White. Компания преимущественно специализируется на создании уличной одежды. Во время пандемии коронавируса бренд выпустил восемь моделей защитных масок для лица.

Основатель марки американский дизайнер Вирджил Абло рассказывал в одном из интервью, что созданием Off-White он хотел рассказать о диалоге между высокой модой и уличной одеждой. "Название бренда как раз символизирует серую середину между черным и белым", - говорит он.

Одежду бренда очень любят в Голливуде. В частности вещи бренда носят модель Наоми Кэмпбелл, певицы Рианна и Бейонсе, актрисы Сьюзан Сарандон и Николь Кидман.

Кроссовки Давида Арахамии выполнены из кожи, а их стоимость сейчас $400 или чуть больше 11 000 гривен по курсу НБУ на 02.09.2020 года.

Как мы уже писали, сумочка Off-White есть в коллекции Анны Ткаченко, жены министра культуры.