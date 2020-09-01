Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины засветился в сопровождении солидной охраны. Так, он был замечен фотокорреспондентами "Страны" в центре Киева рядом с центром "Парковый".

Там проходил съезд партии "Слуга народа".

После мероприятия ко входу выстроилась очередь из роскошных иномарок. Глава этой депутатской фракции в парламенте Давид Арахамия уехал на новеньком внедорожнике Toyota Land Cruiser. Спикера Дмитрия Разумкова ждала машина поскромнее - Toyota Camry, его зам Руслан Стефанчук был на стареньком, но представительском седане Mercedes.

А вот премьер Шмыгаль вышел на улицу в сопровождение 5 бодигардов. Еще двое водителей-телохранителей были за рулем его автомобилей. Один из охранников нес броне-чемоданчик, который выступит щитом от пуль в случае нападения. Другой - открывал чиновнику дверь машины, третий контролировал, чтобы Шмыгаль не ударился макушкой головы при посадке в автомобиль. Остальные мониторили ситуацию вокруг.

Шмыгаль ездит на казенных машинах, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

От КВЦ "Парковый" глава Кабмина уехал на шикарном Mercedes класса люкс, а следом телохранители на микроавтобусе Volkswagen. Кстати, это весьма популярная модель Transporter, которую службы охраны выбирают в качестве машины сопровождения, а деловые люди обустраивают в салоне передвижной офис.

Такой же вместительный бусик Шмыгаль выбрал для передвижения своего семейства.

Супруга и дети большую часть времени проводят в родном Львове. У жены Катерины там бизнес, у дочек Анны и Софии учеба.

Но на День независимости они приехали в столицу.

"Страна" встретила семью на Софиевской площади. После торжественных мероприятий они все вместе покидали центр города на Volkswagen Transporter.

Вместительное авто бизнес класса подходит для комфортного передвижение 7 пассажиров, фото: facebook.com, Изым Каумбаев, "Страна"

Отметим, что в декларации Шмыгаля за 2019 год есть только один автомобиль LAND ROVER DISCOVERY SPORT, который принадлежит супруге. Поэтому, смеем предположить, что три иномарки, на которых передвигается премьер и его родня по Киеву – служебные.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Ван Дамм арендовал вертолет для полетов над Днепром.