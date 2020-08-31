Прошло ровно два месяца, как президент Владимир Зеленский поселился на госдаче в Конча-Заспе. Но с высоты птичьего полета резиденция на берегу притоки Днепра до сих пор выглядит пустынной и необжитой.

"Страна" посмотрела, как обустроилось семейство главы государства на новом месте и что происходит со старым особняком в поселке Иванковичи, где Зеленские жили в окружении друзей и коллег по студии "Квартал 95".

2 июля Владимир Зеленский продал свой скромный и уютный домик в коттеджном городке "Маєток".

Речь об этом идет в уточнении к налоговой декларации гаранта. В это же время его кортеж стали регулярно замечать на Старообуховской трассе, которая ведет к государственным дачам первых лиц страны.

Госдача, где живет сейчас Зеленский. Раньше тут жил Виктор Ющенко, третий президент Украины, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Хоть во время предвыборной компании нынешний президент говорил, что не собирается пользоваться казенной недвижимостью, меры безопасности оказались превыше этих обещаний.

Об этом в интервью "Стране" рассказал Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины по медиавопросам. Кроме того, по его словам, соседям Зеленского создавалось множество неудобств. "Постоянно под окнами какие-то манифестации, перекрытие дорог", - уточнил он. Да и городок находится на пригорке, в отрытой местности. Госохране сложно организовать надлежащие меры безопасности.

Совсем другая ситуация в Конча-Заспе. Со стороны трассы железный забор, более 5 метров в высоту. На везде КПП. Машины встречает охрана с собаками, осматривают тщательно, даже дно при помощи зеркала. Дальше густой сосновый лес и узкая асфальтная подъездная дорога.

С другой стороны, дом 29, куда переехал Зеленский с семьей, омывается водами Днепра. Не подступится, как к крепости.

Госдача находится на берегу зтоки Днепра, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Поэтому запускаем квадрокоптер, чтобы рассмотреть бывшую дачу Ющенко, где третий президент жил 10 лет, а нынче обитает Зеленский.

Площадь комплекса – 134 гектара, где расположен 71 дом плюс четыре пансионата. А также парки, озера и многое другое – в общем оазис.

Данная территория в ведении Госуправления делами, имеет закрытый статус и простым смертным сюда доступа нет. Даже дрону невозможно подобраться близко к участку президента. На высоте 300 метров срабатывают "глушилки" сигнала и беспилотные летные аппараты становятся неуправляемыми.

Но нам все же удается рассмотреть активность во дворе. Судя по всему, первая леди собиралась куда-то ехать, так как к центральному входу дома подали белый представительский автомобиль. Сверху, машина очень похожа Mercedes-Benz S-класса, который указан в декларации Елены Зеленской.

У главных ворот расположен большой гаражный комплекс на два десятка автомобилей, где припаркованы машины, которые сопровождают кортеж президента.



Сам особняк трехэтажный - более чем на две тысячи квадратных метров. На кануне новоселья в нем сделали ремонт, потратив из государственного бюджета 3 миллиона 402 тысячи гривен. А функционирование дома в этом году обойдется еще в 3 миллиона 430 тысяч гривен.

Участок на несколько гектаров выглядит пустынно. Пара фонтанов и беседка. Для семейного досуга только извилистые тропинки для прогулок среди деревьев. Ни детских площадок, ни спортивного инвентаря, ни развлечений у воды.

Похоже, Зеленский не собирается задерживаться в Конче-Заспе надолго. На днях он заявил, что съедет, как только купит или арендует новый дом. Но точных сроков не обозначил. Об этом он рассказал на пороге пятиэтажки в Кривом Роге, где живут его родители, сообщает телеграм-канал PavlovskyNEWS.

Вокруг "свои люди"

Корреспонденты "Страны" побывали и в коттеджном городке "Маєток. Перлина Італії", где до переезда жила семя Зеленского. Там все уютно обустроено. Всего 15 минут езды от Киева по Одесской трассе.

Комплекс окружают зеленые луга и смешанные леса.

Круглосуточная охрана, постоянное видеонаблюдение, сервисные службы и уборка территории.

Вилла в итальянском стиле, которую продал Зеленский, находится в закрытом коттеджном городке, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Здесь Зеленский построил двухэтажный особняк площадью 353 квадратных метра на земельном участке размером 12 соток.

Это конечно не две тысячи квадратных метров как в "Конча-Заспе", но тоже немало. Уютный коттедж утопает в зелени: во дворе много берез, яблонь и декоративных растений. При въезде навес на два авто.

Раньше соседями Зеленского были братья Шефир. Президент съехал, а они остались. Остался и бассейн с "кодовой" цифрой "95", фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Местные говорят, что Владимир тут построил свой собственный "Квартал". Ведь в соседних домах поселились его друзья и коллеги по "95 кварталу". Судя по выписке из реестра прав на недвижимое имущество, бывший дом Зеленского окружен имениями братьев Шефир. Один Бориса, один Сергея и один его жены Ларисы.



Все четыре дома связаны между собой. Их объединяет бассейн с цифрой "95" на дне, который расположен на земельном участке Сергея Шефира, помощника президента Украины.

Дом перешел в собственность семье политического соратника Зеленского, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Сейчас же домом, где раньше жил президент в Кипарисовом переулке владеет жена Юрия Киселя, заместителя руководителя фракции "Слуга Народа". Она купила коттедж у Зеленского за 13,5 миллионов гривен.

Напомним, ранее "Страна" писала, что Арахамия существенно занизил стоимость своего роскошного особняка под Киевом.