Алексей Данилов, секретарь Совета безопасности и обороны Украины живет в доме с видом на Родину-мать и купола Киево-Печерской лавры.

В элитной высотке на Печерске у него много ВИП-соседей.

Например, Евгений Хачериди, футболист сборной Украины и Ярослав Диденко, депутат Киевсовета.

Также на одной улице с секретарем СНБО, в 350 метрах или трех минутах ходьбы есть квартира у экс-премьера Арсения Яценюка.

Знаменитые жители Печерска: Данилов, Хачериди, Диденко, Яценюк, Кильчицкая, фото: "Страна"/facebook.com

В налоговой декларации Данилова за 2019 год в указано, что его фактическое место жительства - апартаменты в столице. По площади, как особнячок средних размеров, а именно 352 квадратных метра. Из реестра прав собственности на недвижимое имущество становится понятно, что чиновник объединил три квартиру в одну.

К тому же, по документам у Данилова есть терраса на 50 квадратов и мастерская на 75. Отметим, что по проекту дома - жилье с большими открытыми видовыми балконами размещено на 16-м из 25 этажей.

В далеком 2006 году нынешний секретарь Совбеза купил это жилье за 3 434 000 гривен. Сейчас квадратный метр тут стоит порядка 55 000 грн (почти месячная зарплата Данилова), следовательно, такая квартира как у секретаря СНБО обойдется в 20 миллионов гривен.

"Страна" побывала на улице Панаса Мирного, где живет много известных политиков. Это тихая местность на деловом Печерске. Рядом стоит Веденский монастырь, бульвар Леси Украинки, Генпрокуратура. В час-пик тут жуткий трафик из-за узких старых домов и многоквартирных новостроек. Ехать на службу Данилову всего 4 км или 15 минут на машине без учета пробок.

В высотке есть подземный паркинг и военизированная охрана. На посту дежурит сразу пятеро крепких парней, а в подъезде сидит консьерж. В квартале отсюда в доме из красного кирпича живет еще Арсений Яценюк, а также есть недвижимость у Ирэны Кильчицкой, которая в свое время была замом мэра Киева Леонида Черновецкого.

Напомним, ранее "Страна" показала одесский пентхаус Михаила Саакашвили.