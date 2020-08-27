Вчера на пост руководителя "Укрзализныци" был назначен Владимир Жмак. Это известный украинский топ-менеджер.

Раньше был на руководящих должностях в украинском представительстве нефтяной компании ТНК-ВР, советником президента мобильного оператора "Киевстар".

В средине лета 2015 года стал первым заместителем губернатора Одесской области, которой тогда руководил Саакашвили. В свое время они вместе учились в КИМО (Киевский институт международных отношений Национального университета имени Тараса Шевченко). Правда, вскоре Жмак уволился.

С мая 2019 года он был главой наблюдательного совета столичного аэропорта "Борисполь" пока не выиграл конкурс на должность директора "Укразализныци".

"Страна" изучила досье и налоговою декларацию топ-менеджера.

Оказалось, что у него многодетная и интернациональная семья, а также приличное состояние.

Так, по документам супруга Жмака – француженка по имени Нюбла Жмак Марианн Жермен Дениз. В июле пара отметила 30 лет совместной жизни. У Марианны в Украине свой бизнес. Она открыла в Киеве сеть учебных заведений "Рикики": ясли, два детских сада, начальная школа. Помимо этого, у предпринимательницы свой магазин "Винолюб". Экспортирует из Франции вина, а также продает игристое, виски, ликеры, коньяк и прочие спиртные напитки.

Семья Жмака ведет активный образ жизни, фото: facebook.com

У пары четверо детей и две собаки. Судя по страничкам семейства в соцсетях, они много путешествуют всем составом.

Побывали в Австралии и Индии, встречали Новый год на таких элитных курортах, как Мальдивы и Куршавель.

Старший сын Ник живет уже отдельно, как и дочь Лия, она кстати участвует в семейном бизнесе и занимается одним из детских садов мамы. Младшим мальчикам-двойняшкам Дану и Тиму по 16 лет. Парни живут на две страны. Об этом свидетельствует большое количество чекинов в разных регионах Франции.

В Киеве у Владимира Жмака четыре квартиры, еще две у его жены: одна в украинской столице, вторая во Франции. Еще в декларации фигурируют два дома в области и 6 участков земли. Местом своего фактического проживания новоиспеченный руководитель "Укрзализныци" указывает Гореничи. Тут по документам стоит огромный особняк на 720 кв. м. Цену его Жмак не указал.

Напомним, ранее "Страна" разыскала особняк Арахамии, который он купил по цене однушки в Киеве.