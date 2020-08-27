Супруга президента Украины Елена Зеленская почти все лето провела на больничном и не появлялась на людях из-за борьбы с коронавирусом. 12 июня стало известно, что ее тест оказался позитивным.

Позже первая леди попала в больницу, где лечилась вместе с сыном Кириллом, который тоже заразился. 3 июля их выписали и только накануне Дня независимости жена Зеленского вышла в свет. Первый повод был печальный – похороны легендарного украинского ученого Бориса Патона. А второй раз Елена сопровождала мужа на всех торжественных мероприятиях 24 августа.

"Страна" заметила, что для публичных появлений она выбрала два монохромных ансамбля черного и белого цвета.

Так, на прощание с президентом Академии наук Зеленская надела траурную черную блузу из шелка с завязками на шее и узкую юбку длины миди. Отметим, что такие базовые модели классического кроя есть в коллекциях многих именитых дизайнеров. К примеру, подобная блузка представлена у модного дома Balmain и YSL.

На День независимости первая леди пришла вся в белом. На ней была средней длинны узкая юбка и вышитая сорочка в тон. Вышиванку создал один из любимых дизайнеров Зеленской – Артем Климчук. В этот раз он использовал сложную технику "белым по белом". Выполнялась работа в ручную. Модные объемные рукава украшает традиционная полтавская вышивка. В основе ромб как символ благополучия и плодородия. Дополнили образ жемчужные бусы от украинского бренда Gunia Project. Интересно, что создатели этого проекта интегрируют элементы народного наследия в современные вещи.

По наблюдениям "Страны" первая леди любит монохромные наряды и часто комбинирует именно одежду, обувь и аксессуары одного тона. А это главный тренд года, пишут модные обозреватели журнала Vouge.

Напомним, ранее "Страна" писала, что Саакашвили носит уникальные кеды за 11 000 грн.