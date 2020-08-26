"Страна" продолжает серию материалов о том, как живут украинские чиновников и политики. В этот раз в наши объективы попал дом главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии. Оказалось, что нардеп и многодетный папа обосновался в закрытом коттеджном городке Green Hills под Киевом, который похож на декорации из голливудских фильмов.

В политику Арахамия пришел из сферы IT. В 2017 он продал международную компанию TemplateMonster, где был одним из учредителей. Сумма сделки, по его словам, составила 100 миллионов долларов. По словам Давида его доля составила 25%.

На территории городка есть озеро в форме сердца и собственная школа, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

На сегодня там осталось 9 непроданных домов. Согласно информации на официальном сайте застройщика, сейчас коттедж площадью плюс минус 300 кв. м стоит порядка 16 000 000 гривен. Но цена может колебаться в зависимости от проекта и курса доллара.

В своей ежегодной декларации о доходах Арахамия указал, что в июне прошлого года он приобрел дом площадью 295,7 кв. м. за 983 тыс. грн. Что, как видим, в 16 раз дешевле, чем официальная стоимость. Да и трудно поверить, что такой особняк можно купить за менее, чем 40 тысяч долларов. По цене "однушки" в Киеве.

Журналисты "Страны" побывали в Green Hills, где обосновался народный депутат и его многодетное семейство. Поселок расположен возле села Вита-Почтовая, в 10 км от Киева. Дорожные службы как раз заканчивают ремонт подъездной дороги. Посторонний человек может попасть на территорию только по приглашению жильцов. Поэтому мы поднимаем квадракоптер, чтобы с высоты птичьего полета рассмотреть шикарный особняк политика.

В доме политика всегда светло, мы насчитали аж 26 окон, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Сам особняк двухэтажный. На заднем дворе мини-огород, где растет капуста, петрушка, укроп и другая зелень. С первого этажа есть выход на открытую летнюю терассу. Там стоят два гриля, несколько кресел качалок, обеденный стол и пара шезлонгов. А также разбросано множество детских игрушек, которые можно увидеть и во дворе. И это не удивительно, ведь Давид Арахамия папа шестерых детей. В октябре прошлого года у него родились самые младшенькие девочки–двойняшки.

Семейство разбило грядки на заднем дворе, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

В особняке нет гаража, поэтому все транспортные средства припаркованы прямо у входа в дом. Автопарк у нардепа "серьезный": детский квадроцикл, пара электросамокатов, велосипед и багги. Это машинка для экстремальных развлечений, которая может рассекать по песчаным дюнам, пляжам, пустыням.

Кроме того, во дворе политика мы увидели Audi Q8 стоимостью около 3 000 000 грн. Этого автомобиля нет в декларации слуги народа, там значится лишь Mercedes GLS 350, который принадлежит его супруге Виктории.

Однако, сам Давид не раз был замечен под Верховной Радой за рулем серебристого внедорожника Audi Q8. Тогда Арахамия сказал журналистам, что взял тачку покататься у друга. Видимо, катается до сих пор.