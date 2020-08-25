За последние дни стало известно сразу несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией среди украинских знаменитостей. Нардеп Юлия Тимошенко, актриса "95 квартала" Елена Кравец, ведущая новостей Маричка Падалко рассказали о своем инфицировании.

Немногим ранее телезвезда Ольга Фреймут заявила, что позитивным на COVID-19 оказался и ее тест.

Стремительно болезнь развивается у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. 8 августа народный депутат в последний раз была на публике. Она представляла кандидата на пост мэра Киева от их политсилы.

Ролик записывали во дворе офиса партии. После этого Юлия Владимировна пропала с радаров. А на кануне Дня независимости появилась информация, что сама Тимошенко, ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин носители COVID-19. Более того пресс-секретарь нардепа Марина Сорока уточнила, что состояние политика тяжелое, температура 39.

В понедельник, Юля поздравила всех с праздником через соцсети и написала: "Сейчас мне немного сложно писать этот пост, потому что "вирус, которого нет - таки есть!". Она призвала беречь себя и поблагодарила за поддержку.

Сегодня утром, во вторник 25 августа, "Страна" связалась с соратницей и подругой Тимошенко Александрой Кужель, чтобы узнать ее самочувствие.

"Мы все очень переживаем, - говорит Александра Кужель, - Как только узнала, то позвонила руководителю офиса. Говорят, у Юлии Владимировны высокая температура. Но она не в больнице, а дома. Сегодня еще в офисе не была, оперативную информацию не знаю".

На внеочередном заседание Верховной Рады в зале присутствовало мало депутатов из фракции "Батькивщина". Между собой многие обсуждали новость о заражение Тимошенко. Например, Сергей Литвиненко (СН) вел занятную переписку на эту тему с абонентом, подписанным, как Сергей Евтушок ("Батькивщина"). "Привіт братику. Тебе щось не наблюдаю на работі. Ти від мамки случайно не підхопив COVID-19", - пишет Евтушок. На что Литвиненко отвечает, что вроде бы не болен, но на самоизоляции побудет.

Нардепы во время внеочередной сессии переписываются о коронавирусе, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Через несколько часов около полудня стало известно, что Тимошенко госпитализировали в реанимацию и подключили к аппарату. "К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым... Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID", - написала Сорока на своей странице в Facebook.

Как сейчас себя чувствую Жужа (так называют Женю Тимошенко) с мужем-бизнесменом в "Батькивщине" не говорят.

"Юля" из "95 квартала" тоже на больничном

Так же не выходных на главной концертной площадке страны в ДК "Украина" проходили съемки новых выпусков юмористической телепередачи "Вечерний квартал". Однако, на этот раз в записи не смогла принять участие звезда квартала Елена Кравец.

Кстати, она на сцене часто пародирует Юлию Тимошенко.

О том, что Кравец заразилась коронавирусом рассказал ее коллега Евгений Кошевой.

"За несколько дней до съемок анализ нашей Елены, к сожалению, показал позитивный результат на СOVID-19. Так что в ближайших выпусках ее не будет. Грустно, но таковы наши реалии. Никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех остальных наших актеров и членов съемочной группы тесты негативные", - цитируют слова Лысого из "95 квартала" на сайте tsn.ua.

Кравец будут заменять сразу четыре актрисы из "Женского квартала".

В семье Падалко переболело трое из пятерых

Маричка поделилась результатом теста дочки в соцсети, фото: facebook.com

В начале августа с эфиров канала "1+1" пропала ведущая утреннего выпуска новостей Маричка Падалко.

Многодетная мама подробно рассказала, как она с сыном и дочкой переболела на коронавирус. Что интересно, при этом младшая дочь и муж Егор Соболев (бывший нардеп), здоровы, а их тесты показали отрицательный результат.

"У нас один ребенок переболел тяжелее всех в семье с температурой 40,3. Второй фактически на ногах (еще и на футбольных полях), а самая младшая не отреагировала совсем", - написала Падалко в Facebook.

Она поделилась, что у всех начиналась с одного симптома, а именно с больного горла, потом переходило в сильный кашель. Сын Марички уже здоров, а они с дочкой еще приходят в себя.

Незадолго до анализа на COVID-19 Оля была на линейке в школе, фото: instagram.com

Не успела телезвезда Ольга Фреймут отвести детей в школу 19 августа (сын и дочь отправились в Pechersk School International, где учебный год начинается раньше 1 сентября), как через 4 дня ее настигла новость об инфицировании коронавирусом.

Об этом сообщила сама Фреймут на своей странице в Facebook. Она не знает где и от кого могла заразиться, но считает нужным информировать подписчиков в соцсети о положительном результате теста. Ведущая заверила, что чувствует себя уже лучше, находится на лечении и самоизоляции дома. А рабочие проекты и съемки приостановила.

Поэтому под угрозой оказалось ее участие в масштабном шоу "Танцы со звездами", которое осенью выйдет на телеэкраны. И напоследок Ольга призвала не игнорировать рекомендации носить маски, придерживаться дистанции, пользоваться антисептиком и не ходить в места массового столпотворение.

Напомним, ранее «Страна» писала, что короновирусом переболела Елена Зеленская с сыном Кириллом.