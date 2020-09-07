Две недели Юлия Тимошенко боролось с Сovid-19. Она заразилась короновирусом, который тяжело переносила. Лидер "Батькивщины" даже попала в больницу и проходила интенсивную терапию. Ее пресс-секретарь Марина Сорока сообщала, что у нардепа температура 39 и не опускается. К счастью, политик пошла на поправку и ее уже выписали.

1 сентября политолог Тарас Березовец со ссылками на свои источники сообщил, что Юлия Владимировна дома и даже проводит совещания с депутатами. Сама Тимошенко на днях вышла на связь и опубликовала в Facebook подробности протекания болезни.

"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - написала нардеп.

Журналисты "Страны" отправились посмотреть, где же сейчас продолжает лечиться и проводит карантин Юлии Тимошенко и ее дочь Евгения с супругом Артуром Чечеткиным, которые тоже заражены короновирусной инфекцией.

Мать и дочь живут в элитном пригороде, в соседних поселках по Старообуховской трассе. Юлия Владимировна много лет снимает особняк в Козине с личным пляжем и живописным садом. Дом находится в закрытом коттеджном городке "Срибна хвыля", по документам особняк на 588 квм м. и земельный участок 33 сотки пренадлежит кузине политика Татьяне Шараповой (дочь Антонины Ульяхиной, тети Тимошенко).

Ульяхина же является собственницей еще 27 "золотых" соток по соседству.

Ухоженный участок Юлии Владимировны, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

В доме мы увидели открытые окна, разными цветами светится и струится фонтан посреди озера, на пляже стоят шезлонги и припаркован водный мотоцикл. Весь двор Тимошенко утопает в петуниях, а центральный вход в дом украшают кусты в виде кубов.

Имение лидера "Батькивщины" на притоке Днепра - Козинке, , видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Тишина, спокойствие, свежий воздух, плещется вода в затоке Днепра. Такие санаторные условия явно способствуют скорейшему выздоровлению. Чего не скажешь о поместье Евгении Тимошенко. Хоть дом Жужи (так девушку называют родные) и находится среди сосен, но имеет непосредственный выход к оживленной трассе.

Жужа поселилась в 6 км от Юлии Владимировны, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Фактически это еще в черте города, на деле же жилье Тимошенко-младшей неподалеку от мамы. Раньше дачный кооператив писателей был в поселке Конча-Озерная, теперь это столица. Женя живет там более 10 лет. И тоже на "птичьих правах".

Коттедж в стиле шале записан все на туже Антонину Ульяхину, депутату Днепровского облсовета. Дом и 46 соток земли обошлись при покупке в 3 000 000 грн.

А в начале прошлого году сама Евгения докупила еще 10 соток рядом и начала расстраивать свой участок. Ведь и семья у нее растет. Пара воспитывает дочь Еву (4 года), а в августе 2019 у них родился еще сын. Во дворе для детей построена игровая площадка с качелями и песочницей. А под голубым навесом, похоже, что крытый бассейн, которого раньше не было на участке.

Тут живет Евгения с мужем и двумя детьми, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Напомним, ранее "Страна" писала, что спикер Разумков кардинально сменил цвет своего дома.