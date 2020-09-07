Во дворе Тимошенко много горшков с сезонными цветами, фото: Владислав Бовтрук,
Во дворе Тимошенко много горшков с сезонными цветами, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Две недели Юлия Тимошенко боролось с Сovid-19. Она заразилась короновирусом, который тяжело переносила. Лидер "Батькивщины" даже попала в больницу и проходила интенсивную терапию. Ее пресс-секретарь Марина Сорока сообщала, что у нардепа температура 39 и не опускается. К счастью, политик пошла на поправку и ее уже выписали.

1 сентября политолог Тарас Березовец со ссылками на свои источники сообщил, что Юлия Владимировна дома и даже проводит совещания с депутатами. Сама Тимошенко на днях вышла на связь и опубликовала в Facebook подробности протекания болезни.

"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - написала нардеп. 

Журналисты "Страны" отправились посмотреть, где же сейчас продолжает лечиться и проводит карантин Юлии Тимошенко и ее дочь Евгения с супругом Артуром Чечеткиным, которые тоже заражены короновирусной инфекцией. 

Мать и дочь живут в элитном пригороде, в соседних поселках по Старообуховской трассе. Юлия Владимировна много лет снимает особняк в Козине с личным пляжем и живописным садом. Дом находится в закрытом коттеджном городке "Срибна хвыля", по документам особняк на 588 квм м. и земельный участок 33 сотки пренадлежит кузине политика Татьяне Шараповой (дочь Антонины Ульяхиной, тети Тимошенко).

Ульяхина же является собственницей еще 27 "золотых" соток по соседству.

поместье Тимошенко

Ухоженный участок Юлии Владимировны, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

В доме мы увидели открытые окна, разными цветами светится и струится фонтан посреди озера, на пляже стоят шезлонги и припаркован водный мотоцикл. Весь двор Тимошенко утопает в петуниях, а центральный вход в дом украшают кусты в виде кубов.

Имение лидера "Батькивщины" на притоке Днепра - Козинке, , видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Тишина, спокойствие, свежий воздух, плещется вода в затоке Днепра. Такие санаторные условия явно способствуют скорейшему выздоровлению. Чего не скажешь о поместье Евгении Тимошенко. Хоть дом Жужи (так девушку называют родные) и находится среди сосен, но имеет непосредственный выход к оживленной трассе.

дом Жени Тимошенко

Жужа поселилась в 6 км от Юлии Владимировны, фото: Владислав Бовтрук, "Страна" 

Фактически это еще в черте города, на деле же жилье Тимошенко-младшей неподалеку от мамы. Раньше дачный кооператив писателей был в поселке Конча-Озерная, теперь это столица. Женя живет там более 10 лет. И тоже на "птичьих правах".

Коттедж в стиле шале записан все на туже Антонину Ульяхину, депутату Днепровского облсовета. Дом и 46 соток земли обошлись при покупке в 3 000 000 грн.

А в начале прошлого году сама Евгения докупила еще 10 соток рядом и начала расстраивать свой участок. Ведь и семья у нее растет. Пара воспитывает дочь Еву (4 года), а в августе 2019 у них родился еще сын. Во дворе для детей построена игровая площадка с качелями и песочницей. А под голубым навесом, похоже, что крытый бассейн, которого раньше не было на участке.

Тут живет Евгения с мужем и двумя детьми, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Напомним, ранее "Страна" писала, что спикер Разумков кардинально сменил цвет своего дома.

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