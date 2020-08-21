Продолжая изучать недвижимость украинских чиновников, "Страна" нашла под Киевом частный дом нового главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

Это первый руководитель НБУ, назначенный спустя год президентства Владимира Зеленского. Шевченко банкир с 25 летним стажем. Его карьера началась с Украинского кредитного банка.

А перед выходом на госслужбу, Шевченко работал главой правления "Укргазбанк" с зарплатой 1 200 000 грн в месяц. Поэтому, может себе позволить и баньку на персональном озере и крытый бассейн по площади как полдома.

В своей декларации Шевченко указал, что проживает в селе Заборье Киево–Святошинского района. По документу, у семейства тут два участка: 25 соток, на которых расположено само имение и еще 3 сотки через дорогу, где построен гараж на две машины.

Общая стоимость земли 323 000 грн. Собственником значиться Валентина Алипова.

Как выяснила "Страна", это мать Юлии Шевченко, супруги банкира. Поэтому чета имеет право на бесплатное пользование этой землей. Дом, который тут расположен, тоже принадлежит теще.

Об этом мы узнали из Государственного реестра имущественных прав на недвижимость.

Журналисты "Страны" побывали в Заборье. Село, с населением чуть более 2500 жителей, расположен в 20 км. от Киева по одесской трассе. Славиться чистотой своих озер на берегах которых находиться множество баз отдыха.

Поместье главы НБУ имеет продолговатую форму, а сам дом состоит из двух строений, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Особняк Шевченко площадью в 280 кв. м. и стоимостью около миллиона гривен расположен на берегу одноименного озера Заборье. С одной стороны, дом окружает вода, а с другой сосновый лес.

Двухметровые заборы соседей скрывают роскошные владения от посторонних взглядов. Но запустив квадрокоптер, нам удается рассмотреть необычный по форме особнячок банкира. Основная двухэтажная постройка соединена переходом с отдельно стоящим крытым бассейном. По площади он занимает 40% дома.

Сам особняк имеет мансардную крышу с 11 окнами, через которые можно наблюдать за звездами ночью, а днем это обеспечивает много естественного освещения.

Необычный дом главы Нацбанка сняли с дрона, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Благодаря аэросъемке видно, что участок прямоугольной формы. Газон идеально ухожен, трава подстрижена под линейку, высажено много декоративных деревьев.

Во дворе есть небольшое озеро, на берегу которого деревянный домик с дымоходом, похоже, что это баня. Она оборудована пирсом, с которого можно окунуться в воду сразу после парной. А потом отдохнуть на шезлонгах.

Напомним, ранее "Страна" писала, что Порошенко ведет стройку в Козине.