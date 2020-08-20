В Беларуси поутихли митинги и протесты. Но на входные дни оппозиция собирает новый марш и митинг в Минске. Причем зовет туда протестующих со всей страны.

В это же время возросло количество акций за действующего президента Александра Лукашенко. Люди с флагами, плакатами и речевками: "Бацька, родина, Беларусь", "Беларусь – это мы", "Бацька вперед, с тобой народ", "Только вместе и только вперед", "Не допустим, чтоб было как в Украине", вышли на улицы.

Акции за Лукашенко проходят по всей Беларуси, фото: TUT.by

Помимо больших площадей, люди собираются и во дворах, а также вдоль дорог, где формируют "цепи солидарности" - берутся за руки и поют или танцуют.

И если оппозиционеры в качестве музыкального сопровождения выбирают знаменитую песню Виктора Цоя и группы "Кино" "Перемен", то у сторонников Лукашенко появился свой неофициальный гимн о "Сане, который останется с нами".

Что это за песня и кто ее поет?

Песне "Саня" в этом году исполнилось ни много ни мало - 10 лет. Ее в 2010 году написали Михей Носорогов и Максим Сирый - они же минская группа Rockerjocker.

В центе сюжета композиции - некий Саня, которого родственники и друзья уговаривают остаться с ними и он в итоге соглашается.

Текст песни весьма незамысловатый:

Мама просила: "Останься с нами!"

Папа просил: "Останься с нами!"

Ребята просили: "Останься с нами!"

Саня останется с нами!

Саня останется с нами!

Останется с нами все будет ОК!

Саня останется с нами!

Останется с нами все будет ОК!

Саня, останься с нами, Саня!

Сами никак мы, никак мы сами!

Саня, останься с нами, Саня!

Я с вами, ребята! Ребята, я с вами!

Саня останется с нами!

Останется с нами все будет ОК!

Саня останется с нами!

Останется с нами все будет ОК!

Чистые улицы, солнышко хмурится,

Дождик, как душик, ласкает душу.

Ездят трамваи, такси и автобусы -

Самое чистое место на глобусе.

Саня останется с нами!

Останется с нами все будет ОК!

Саня останется с нами!

Останется с нами все будет ОК! Саня останется с нами!

Останется с нами все будет ОК!

Имеется также и клип на эту композицию.

ROCKERJOKER - "Саня останется с нами", видео: youtube.com

Песня "Саня" получила свою известность благодаря совпадению с президентскими выборами в Беларуси еще в 2010 году. И тогда многие ее восприняли как скрытую предвыборную агитацию за Лукашенко.

Тем более, что она появилась в ротации радиостанций за несколько недель до начала голосования, сразу же став очень популярной.

Как передавал тогда портал TUT.BY, в их редакцию поступили сообщения о том, что представители правительства настойчиво рекомендовали белорусским радиостанциям обеспечить трансляцию песни "Саня". При этом Владимир Ядренцев, тогдашний начальник управления электронными СМИ заявил, что подобная информация - "ерунда".

Сами музыканты в 2010 году категорически отвергали какую-либо политическую подоплеку в своем творчестве.

"Я не подписывался за кандидатов и вообще не решил, пойду ли на выборы. До политики нам нет никакого дела. Мы поем о том, что видим в окне. Пусть кто-то напрягается, а мы будем радоваться", - прокомментировал ситуацию один из участников дуэта Михей Носорогов.

"Это песня-шутка, хотя можете считать ее провокацией, если угодно", - добавил второй музыкант Макс Сирый.

Позже появилась информация, что в действительности песня была посвящена Александру Богданову, продюсеру и другу группы, Rockerjocker написали ее специально ко дню рождения товарища.

Николай Статкевич, соперник Лукашенко по выборам в 2010, в интервью радиостанции "Голос России" критиковал своего оппонента, используя слова из песни: "Саня останется с нами, потому что он должен еще ответить на вопросы следствия".

В октябре 2012 года представители польской оппозиционной партии "Право и справедливость" выступили против того, чтобы в Польше проводился концерт RockerJoker, писала Lenta.ru. Недовольство польских оппозиционеров вызвала известная песня "Саня останется с нами" и ее связь с Лукашенко.

В 2020 году песня получила второе дыхание. Сейчас сторонники Лукашенко часто ее поют прямо на улицах. А в интернете уже есть даже шуточные клипы по ее мотивам.

Кстати, у музыкального коллектива RockerJoker всего вышло два полноценных альбома и 4 сингла. В 2011 году, когда свет увидел альбом "Продается планета", музыканты заявили о завершении деятельности группы.

Как писала уже "Страна", белорусский музыкант Сергей Михалок ("Ляпис-98") в Одессе кратко высказался о ситуации в Беларуси.