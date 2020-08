Необычная свадебная церемония в эту пятницу состоится во Львове. Поженятся двое солидных мужчин, хорошо известных в украинском мире моды. Дизайнер и владелец столичных бутиков Михаил Липаков и Яшар Багирьян уже обручились в Одессе и похвастались кольцами на безымянном пальце и пригласили сотню гостей на выездное торжество, которое планируют отметить с размахом.

"Скажи да Мише"

Вечеринка в честь дня рождения и помолвки, видео instagram.com

Предложение руки и сердца Михаил Липаков, основатель Alland Ethno Fashion Store получил от своего возлюбленного еще 28 июля, во время романтического уикенда в Одессе. На самом деле изначально праздник был посвящен дню рождения Миши и растянулся на три дня.

Все началось с вечеринки-сюрприза, которую организовали имениннику друзья в одном из ресторанов.

Затем сам виновник торжества вывез столичную тусовку на берег Черного моря. На террасе гостиницы M1 Club Hotel компания устроила жаркие танцы с устрицами и черной икрой. Среди гостей был клипмейкер Алан Бадоев, гимнастка Ириша Блохина, глава Euronews Валид Арфуш с женой Лидой Петровой, Александра, дочь Евгения Червоненко, светская львица Полина Неня. В конце вечера неожиданно зажглась фраза "Say yes to Misha" ("Скажи да Мише" - англ.), Яшар Багирьян стал на одно колено, протянул жениху бархатную коробочку с кольцом и в ответ услышал заветное "Да".

Как пишет Telegram-канал о свадьбах Wedding Daily, пара вместе уже 19 лет. А организатором их выездной церемонии во Львове будет Ирина Ковальчук (event-агентство Ultra Promotion).

Как стало известно "Стране", молодожены уже забронировали для своих гостей номера в спа-отеле Edem Resort, где проживание в сутки в среднем обходится в 10 000 грн. Кстати, на ближайшие выходные здесь свободных мест уже нет.

Была ли роспись?

Пара уже носит обручальные кольца, фото: instagram.com

В преддверии свадьбы Яшар выложил фото их с Михаилом рук с обручальными кольцами на безымянных пальцах. И вообще пара не скрывает своих отношений. Однако, официально в Украине партнеры одного пола не могут зарегистрировать брак. Ближайшие страны, где это возможно легально сделать – Дания и Португалия.

Однако и такой документ не будет иметь силы в нашей стране.

"Они давно супруги по жизни, партнеры по бизнесу, а свидетельство браке это лишь формальность в данном случае. Миша и Яшар говорили о возможной росписи заграницей, но пока карантин и вряд ли получится. Они творческие люди, шоумены, им гораздо важнее пышная романтическая церемония и душевный праздник на второй день", - рассказали "Стране" близкие друзья пары.

Напомним, как мы уже писали, первая гей-свадьба в Киеве состоялась в 2016. Тогда два украинца, активиста ЛГБТ-движения, которые не скрывают своей ориентации, устроили символическую церемонию в офисе общественной организации "Точка опоры".