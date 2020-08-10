Элитные новостройки, ЖК со смарт-технологиями и "сталинки" в самом центре Киева выбирают богатые и знаменитые. "Страна" узнала, где расположены столичные квадратные метры высокопоставленных чиновников и кто их соседи.

На улице Богдана Хмельницкого возле знаменитого киевского велотрека есть красивый жилкомплекс премиум-класса "Фундуклеевский". Высотка из красного кирпича с панорамными окнами имеет скандальную славу, а роскошные квартиры продаются там за бесценок. Застройщик отказался завершать строительство, и жильцы были вынуждены сброситься и за своей счет довести проект до конца, чтобы дом ввели в эксплуатацию.

Как выяснилось, в этом комплексе имеют квадратные метры Кирилл Шевченко недавно назначенный глава Нацбанка и Владислав Криклий, министр инфраструктуры.

У главного банкира и его жены Юлии тут огромная жилплощадь, а именно 304 кв метра. Это размер двухэтажного загородного особняка. Также пара купила в "Фундуклеевском" два паркоместа. За все отдали около 3 600 000 грн. С назначением Шевченко в НБУ всплыли данные о судебной тяжбе. Якобы супруги задолжали 1 200 000 гривен за коммунальные услуги.

Однако, вскоре адвокат семьи объяснил, что речь идет о взносах инвесторов на достройку дома из-за банкротства застройщиков. Но банкир на 100% оплатил свои апартаменты еще в 2005 году и доплачивать не собирается. Поэтому начались судебные разбирательства.

Министр Владислав Криклий имеет здесь квартиру поскромнее.

А именно 119 квадратов, за которые он заплатил почти 770 000 грн. Данные об этом есть в его декларации о доходах, а адрес столичной жилплощади корреспонденты "Страны" нашли в реестре прав на недвижимое имущество.

Глава министерства инфрастуктуры выбрал жилье на втором этаже в первой секции. Однако, как и Шевченко, Криклий пока не проживает в "Фундуклеевском". На месте мы застали множество строителей, которые работали на объекте.

Входы в подъезды еще оббиты защитной фанерой, не везде работаю лифты, много строительного мусора на территории. Охранники при въезде говорят, что пофамильно не помнят именитых жильцов и добавляют, что тут все ВИПы.

Сталинка на Шелковичной

Правая рука Зеленского живет в нескольких минутах ходьбы от Администрации президента, фото: wikimapia.com/"Страна"

Глава офиса президента Андрей Ермак (48 лет) по документам оказался владельцем квартиры в самом сердце Киева. У него в декларации одна единственная квартира 107 квадратов за 3 500 000 млн грн.

В реестре имущественных мы уточнили, что жилье правой руки Зеленского находится в известной "сталинке" на углу улиц Шелковичная и Лютеранская. До работы Ермаку добираться всего квартал. Однако, в 2005 году, когда он покупал эту квартиру, то вряд ли догадывался, что будет работать на Банковой.

На сегодняшний день всего пару квартир в этом доме выставлены на продажу. К примеру, трешка на 124 метра стоит 8 330 000 грн. Кстати, по нашим данным, в соседнем подъезде уже много лет живет народная артистка Наталья Могилевская. Окна из квартиры певицы на третьем этаже выходят на сквер по улице Богомольца.

А свой внедорожник артистка паркует во внутреннем дворе, куда доступ имеют только жильцы дома.

Между СИЗО и кинотеатром

В этом ЖК применены смарт-технологии, фото: kmb.ua/ "Страна"

Кирилл Тимошенко (31 год), заместитель Ермака поселился чуть дальше от Администрации президента. С учетом пробок, его путь на работу занимает 15 минут, ведь живет он на Лукьяновке, в "умном" доме по улице Коперника. Рядом - знаменитое СИЗО в 750 метрах, кинотеатр "Киевская Русь" в 300 метров, а прямо под домом проходят трамвайные пути и оживленная автомагистраль неподалеку.

У Тимошенко тут квартира 181 кв м и три места для машин в подземном гараже, общая стоимость имущества, судя по декларации за прошлый год, почти 4 000 000 грн. Риелторы говорят, что дом построен по современным технологиям, когда снаружи строения термоблоки и летом не жарко, а зимой заметная экономия электроэнергии.

Еще Тимошенко владеет дачным домиком (56,7 кв.м) и участком земли (почти 9 соток) в селе Баловка (Днепропетровская область), а также квартирой (60,6 кв.м) в Днепре.

Напомним, ранее "Страна" писала, что спикер ВР Дмитрий Разумков продал своей дуплекс, а особняк перекрасил.